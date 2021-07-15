凡賽斯遇害24周年前夕 2男離奇陳屍同一地點

凡賽斯豪宅改裝的高級飯店Villa Casa Casuarina Hotel，14日下午傳出兩死命案。(訂房網hotels.com截圖)

兩名男子14日下午被發現陳屍於佛羅里達州 邁阿密海灘一處酒店房間，該酒店原為義大利 設計師凡賽斯(Gianni Versace)的豪宅，24年前的7月15日，凡賽斯在同一地點遭連環殺手開槍行刑式射殺，槍手行凶後自殺，案發原因至今仍是謎。

發現屍體的地點是已改名為Villa Casa Casuarina Hotel的飯店，旅店服務員指出，死者所住的房間一晚要價1200元，他是在下午1時20分左右撥打了911報警，稱在飯店房間發現「令人毛骨悚然」的場面。

據當地新聞台第10頻道報導，邁阿密灘消防救援中心的消防人員宣布，兩人死在現場，但至傍晚還沒有公布死者的進一步消息。

邁阿密灘警局則在推特上說，現場在該飯店的一間客房；當地WSVN7號電視頻道援引警方消息報導，兩名男子均死於槍傷。

這起命案非常巧合的發生在時尚大師凡賽斯遭殘忍殺害地點的24周年前夕，而且地點相同。

1997年7月15日，原本每天早晨都習慣請助理出門幫忙買報紙的凡賽斯，當天心血來潮，趁著一大早天氣仍然涼爽之時，從位於佛羅里達州邁阿密灘豪宅獨自出門，散步到鄰近的咖啡 店買報；返家才剛踏上大門口的天然珊瑚階梯，就突然遭到槍殺，凡賽斯後腦中彈，送醫不治，得年50歲。

根據紀錄，開槍兇手為27歲的庫南(Andrew Cunanan)，庫南曾是一名妓男，後來成為連環殺手，他從現場逃逸八天後，因遭圍捕而舉槍自盡，然而行凶動機，24年過去依然是個謎，有傳聞說兇嫌是因為忌妒凡賽斯動了殺人念頭，但一直沒有找到直接證據，這起命案至今仍是時尚界一大懸案。