「不曾打算參與這場可恥的事」國會暴動首判 女緩刑3年

國會暴亂事件的偵辦23日有所突破，除了首名涉案人被判刑，也有首名極端組織「守誓者」成員認罪，圖為1月6日當天民眾集結在國會大廈外。(美聯社)

印第安納州女子安娜‧摩根-勞埃德(Anna Morgan-Lloyd)23日成為今年1月6日國會暴亂案第一名被判刑的被告；法官在她對一項輕罪認罪後，判她三年緩刑和罰金500元；同日，極端主義組織「守誓者」(Oath Keepers)也首度有成員對該組織重大陰謀案件認罪，並同意與檢方合作，代表國會暴亂大規模調查邁出重要一步。

司法部等單位因國會暴亂案在全美逮捕約500人，兩項最新進展顯示，儘管司法機關在逮捕行動後面臨沈重壓力、共和黨 人試圖淡化前總統川普 支持者犯下的暴徒行徑，但國會暴亂訟案仍緩步推進中。

聯邦地區法院法官藍柏斯(Royce C. Lamberth)對此案首位被告宣判時，斥責共和黨議員淡化1月6日暴徒襲擊國會大廈暴力行為表示，「我對一些試圖改寫國會大廈騷亂歷史的議員說法，特別感到不安，他們說1月6日只是遊客穿過國會大廈，我不知道他們是在哪個星球上......這不是和平示威；它變得暴力並非偶然；它的目的是阻止政府運作」。

現年49歲的摩根勞埃德在國會暴亂發生次日，曾形容那是她「一生最激動的一天」，但她在法庭上對自己當天行為表示遺憾和懺悔；她說：「我去那裡是要和平支持川普總統，慚愧的是，那天變成一場野蠻暴行，我從不曾打算參與這場對國人和國家來說都很可恥的事。我只想道歉。」

印第安納州女子摩根勞埃德，23日成為今年1月6日國會暴亂案第一名被判刑的被告。(格林郡警察局照片)

藍柏斯讚許摩根勞埃德很快合作認罪，判處她三年緩刑，罰金500元及120小時社區服務；助理檢察官羅斯坦 (Joshua S. Rothstein) 為摩根勞埃德尋求緩刑時指出，她沒有參與任何暴力破壞，也沒有參與國會違法行為的預先計畫和協調；她的辯護律師在法庭文件中寫道，摩根勞埃德的理髮師邀她開車前往華府 聽川普演說。

同一天，「守誓者」極端組織成員格雷登·楊(Graydon Young)對國會叛亂指控認罪，並同意與檢方合作；這也是「守誓者」成員首度針對該組織重大陰謀案件認罪。

55歲、來自佛羅里達州的格雷登·楊2月被捕，被控涉及大型陰謀案；該案指控「守誓者」成員到華府準備使用暴力並意圖阻止拜登總統勝選獲國會認證；法庭文件表示，楊於12月加入「守誓者」；他承認兩項罪名：共謀和妨礙公務，後者最高可求刑20年，檢方可能以更短的求刑時間來換取他合作指證其他被告。