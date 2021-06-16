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密西西比州前女眾議員遭槍殺 半年前家人遇害同地喪命

記者顏伶如／綜合報導
共和黨籍前密西西比州眾議員艾希莉‧漢里日前遭槍擊喪生。(美聯社)
共和黨籍前密西西比州眾議員艾希莉‧漢里日前遭槍擊喪生。(美聯社)

2020年12月聖誕節隔天，共和黨籍前密西西比州眾議員艾希莉‧漢里(Ashley Henley)的小姑克莉絲汀娜‧瓊斯(Kristina Michelle Jones)被發現葬身遭燒毀的拖車住家；事發後，漢里矢言要為這起離奇死亡討回公道，但她周末前往拖車附近除草時，卻遭槍擊身亡。

漢里的丈夫布蘭登‧漢里(Brandon Henley)接受當地媒體WREG訪問時說，妻子後腦中槍；雖然警方尚未證實漢里、瓊斯兩件命案是否有關，但布蘭登表示，相信是同一人所為。

他說，希望警方全力偵辦，「這是我痛失的第二位親人，我兒子失去了母親」。

40歲的漢里原為老師，2015年當選密西西比州狄索托郡(DeSoto County)眾議員，但2019年連任失利，以14票之差輸給民主黨對手。

2020年12月26日凌晨1時30分左右，瓊斯位於密州偏遠鄉間水谷(Water Valley)的拖車住家起火，她葬身火窟，案件迄今仍在調查中，警方未排除他殺。

過去幾個月來，漢里夫妻對警方提出越來越激烈的批判，抨擊警長辦公室未積極緝兇；漢里也在瓊斯喪命處豎立告示版張貼瓊斯照片，並寫著「我是被謀殺的」。

布蘭登指出，漢里13日早晨10時左右從索薩文(Southaven)住家出發，準備去瓊斯拖車住家除草。他說，由於幾個小時過去都沒有妻子音訊，他頗為擔心；警方在13日晚間10時左右在現場附近尋獲漢里屍體；警方表示，漢里是遭槍擊死亡。

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