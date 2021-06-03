非裔男寃獄40年求清白 密州最高法院駁回 沒給理由

被控爆竊殺人罪坐牢40年的斯崔克蘭冤獄案，被密蘇里州最高法院在未說明理由下拒審。(截自kansascity網站影片)

各界高度關注的密蘇里州非裔 男子斯崔克蘭(Kevin Strickland)寃獄40年求清白案，儘管獲檢方壓倒性支持，包含當年起訴他的調查團隊也認同他無罪，但密蘇里州最高法院1日拒絕審理此案，也未提供任何理由。

斯崔克蘭18歲那年被判刑入獄；現年61歲的他，過去40年至少曾17次請求密州法院審理他的申訴，但從未獲得聽證機會。5月10日，律師為斯崔克蘭提出上訴，並結合傑克遜郡檢察官 、堪薩斯城市長盧卡斯(Quinton Lucas)等多位知名人士壓倒性罕見支持，均認定史崔克蘭是無辜的，卻因那椿他未犯下的三重謀殺罪，寃獄40年。

面對密州最高法院直接駁回此案，斯崔克蘭律師誓言上訴；律師2日聲明表示，「這種駁回是系統對無辜人民抛出的又一項程序障礙；當法院對某人清白漠不關心時，很難理解在刑事法律體系下如何能有正義」。

傑克遜郡檢察官貝克(Jean Peters Baker)說，她的辦公室已得出結論，1978年4月25日發生的謀殺案，斯崔克蘭被錯誤定罪。

檢察官指出，此案「從一開始就很薄弱」，幾乎完全依賴於案發時被槍打中的一名受創女性證詞；倘若今天同樣案件擺在他們面前，他們不會指控斯崔克蘭犯下任何罪行。

貝克3日聲明表示，她的辦公室對最高法院決定「感到失望」，將設法讓他獲得開釋。盧卡斯市長則表示，不明白法院為何不採取行動，「很明顯，他不該再坐牢了」。

斯崔克蘭被判1978年於密蘇里州堪薩斯市一處民宅犯下爆竊殺人案，造成三死一重傷。唯一倖存者辛西亞·道格拉斯(Cynthia Douglas)成為本案唯一目擊證人。斯崔克蘭被定罪的唯一基礎，就是道格拉斯的證詞。但在斯崔克蘭被定罪後，道格拉斯表示她之前是「受到警方施壓」，要她指認斯崔克蘭為嫌犯。道格拉斯2015年過世之前，曾有多年試圖撤回自己的主張，只想看到斯崔克蘭被釋放。