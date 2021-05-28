加州輕鐵9死槍案 兇手鎖定尋仇對象

聖荷西交通局輕軌電車機廠員工27日在大樓外置放鮮花香燭悼念罹難的九名同事。(美聯社)

加州 聖克拉拉郡警長羅莉‧史密斯(Laurie Smith)27日表示，聖荷西交通局輕軌電車停放站(機廠)26日發生槍手卡西迪(Samuel Cassidy)濫殺九人案，兇嫌曾對局內某人說不會殺他，然後朝他人連開39槍，此舉證明兇嫌顯然早已鎖定特定的被害人尋仇。

美聯社報導，卡西迪當天早晨約6時用袋子攜兩把半自動手槍及11個大容量彈匣抵達運輸局的輕軌機廠辦公大樓，曾對某人表示不會殺他，再開槍射擊其他人；史密斯因此認為，卡西迪早已想好要殺的是哪些人。

卡西迪前妻瑟西莉亞‧湼爾姆斯(Cecilia Nelms)表示，十多年前前夫便說要殺死同事，自己本不相信他會那麼做；前夫經常下班時一肚子火，認為自己被派到的差事不公平；湼爾姆斯指出，前夫太糾結瑣事；兩人結婚約10年，到2005年判決離婚，已約有13年沒跟卡西迪連絡了。

加州聖荷西交通局輕軌電車機廠26日發生濫殺慘案。圖為死在槍手卡西迪槍下的九人。(美聯社)

史密斯表示，雖然機廠兩大樓內部沒有安裝攝像鏡頭，但還是有拍到卡西迪由第一行凶現場移動到下一個；第一批911報警電話撥出六分鐘後，警方抵達現場，發現槍手在一棟大樓三樓；警方包圍卡西迪藏身處後，他開槍自盡。

卡西迪以前任職於該機廠，警方還無法判定是否有任何被害人曾固定與他共事；檢方正持搜索狀到他家，另調閱其手機通聯紀錄，試圖判定造成這起血案的原因。

史密斯表示，不敢保證真能判定行凶動機，但將盡可能由目擊者描述而拼湊出起因。

史密斯指出，卡西迪用以行凶的兩把九毫米手槍顯然是合法槍枝，但他帶的11個各能裝12發子彈的彈匣在加州禁止持有。

警方還不知卡西迪如何取得槍枝；史密斯表示，兇嫌顯然在家中設定倒數計時器或延後點燃裝置，另放置炸藥。電車機廠撥打911電話幾分鐘之後，卡西迪家便傳出火災。

這起槍擊 案被害人在49歲的佛瑞奇(Alex Ward Fritch)因槍傷嚴重送醫不治後，上升到九人；美聯社、今日美國 報(USA Today)及西北大學合纂數據指出，這起槍擊案是美國今年迄今的第15起大規模槍擊案，每起命案中至少四人喪生，總計有87人死亡。