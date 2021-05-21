11歲法網遊龍迷「智退」綁架者 將這個抹對方身上

佛羅里達州11歲小女孩艾麗莎·波納爾18日等校車時，險遭綁架；她驚險掙脫持刀歹徒，還機智地將藍色魔術黏土抹在他身上，警察據此逮到惡人。(WKRG電視台截圖)

佛羅里達州11歲小女孩阿麗莎·波納爾(Alyssa Bonal)18日等校車時，險遭綁架；這個愛看偵探影集「法網 遊龍」(Law & Order)的小孩，驚險掙脫持刀歹徒，還機智地將隨身帶著的藍色魔術黏土抹在歹徒身上，警察 據此逮到惡人。

驚險逃過一劫的小阿麗莎，平日與母親及兩個兄妹住在彭薩科拉(Pensacola)旅行房車公園裡；附近鄰居的住家安全監控攝影機畫面顯示，18日上午7時左右，阿麗莎一人獨自站在分隔島上等校車，一輛白色小貨車駛過一分鐘後突然折返，男駕駛跳出來跑向阿麗莎，還從身後拿出一把刀；阿麗莎抓起書包試圖逃跑，歹徒將她抓在腋下拖向貨車；阿麗莎一路掙扎，最後兩人倒在地上；阿麗莎成功掙脫，跑回旅行房車公園，歹徒則開車逃逸。

阿麗莎20日在美國全國廣播公司(NBC)「今日」(Today)節目受訪時說，她很愛看偵探影集「法網遊龍：特案組」 (Law & Order：Special Victims Unit)，從中學到證據對破案很重要，遭遇歹徒襲擊那天，她「將黏土盡可能抹在他手臂內外側，因為我知道，要是警察找到他，那可能是更好的證據」。

阿麗莎直覺很正確。艾斯康比亞縣(Escambia County)警長西蒙斯(Ship Simmons)說，警方在18日大規模搜捕行動中逮捕史坦加(Jared Paul Stanga)時，他的手臂仍被染成藍色。

30歲的史坦加因涉嫌綁架未遂、毆打，目前在押，保釋金150萬元；他的律師迪斯(Robert Dees)19日在法庭聽證上指阿麗莎並未從照片中認出他來，而且一開始她說攻擊她的是西班牙裔，然而史坦加是白人。

但檢察官表示，史坦加犯罪證據充分；除藍色黏土外，他的貨車銀色保險 槓剛改漆成黑色；警方搜捕期間曾對外公告車子保險槓是銀色的，而且襲擊發生後幾分鐘，有人看到史坦加曾在附近一家便利商店購物，穿著與攻擊者相同的衣服；當天他還發簡訊給他老闆說他會遲到，理由是要帶小孩上學，但他小孩其實是上網課。

事實上，早在兩周前，阿麗莎就曾告訴媽媽和老師，有一名在白色貨車裡的男子在她等車時接近她；阿麗莎的媽媽波納爾(Amber Bonal)向媒體表示，自從女兒提到有陌生男子接近後，她每天都陪女兒等校車，只是案發當天她臨時想起須替18個月大的幼女換尿布，要阿麗莎先自己走去；結果，尿布還沒換完，阿麗莎就跑回家來。

波納爾說，「她一進門第一句話是，『有人想綁架我。他掐住我的喉嚨，還拿著刀。她還說：『媽媽，我非得留下一些證據不可，像法網遊龍演的那樣。』那影集我們大概每一集都看過了。她是個聰明的孩子，反應靈敏而且懂得隨機應變。」