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對峙13小時 北卡槍案5死含2警 槍手身亡

中央社／華盛頓29日電
北卡羅來納州城鎮布恩發生槍擊事件，在警方和嫌犯對峙13個小時後落幕，共有5人死亡，其中包括2名警察及槍手。(美聯社)
北卡羅來納州城鎮布恩發生槍擊事件，在警方和嫌犯對峙13個小時後落幕，共有5人死亡，其中包括2名警察及槍手。(美聯社)

美國警方今天表示，北卡羅來納州城鎮布恩（Boone）昨天發生槍擊事件，在警方和嫌犯對峙13個小時後落幕，共有5人死亡，其中包括2名警察及槍手。

瓦托加郡警長辦公室（Watauga County Sheriff's Office）在聲明中表示，兩名警察福克斯（Logan Fox）和沃德（Chris Ward）昨天接獲一名雇主通報員工沒去上班也沒接電話後，前往員工住屋查看。

兩人進屋後遭到槍擊，福克斯當場死亡，沃德則是送醫後仍宣告不治。

這兩名警察中槍後，槍手把自己關在房子裡，執法單位人員火速趕往現場，雙方對峙到晚間將近11時才結束。警長辦公室聲明說：「涉嫌殺害這兩名警察的人，也涉嫌在這間民宅殺害兩名民眾。」

瓦托加郡警長哈格曼（Len Hagaman）另外告訴當地媒體，槍手已經死亡。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，槍手疑似是殺害母親和繼父後自我了結。

哈格曼在聲明中說：「這是極為悲慘的情況，我們向所有涉入其中的每個人、家屬和社區表達慰問及禱告。」

法新社報導，美國近期發生多起民眾死於警方槍口下，或在遭逮捕的過程中喪命的案件，使得美國警方一舉一動受到密切關注。他們表示，他們面臨高度風險的情況也正在增加，因為槍枝氾濫。

警察 美國 槍擊

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