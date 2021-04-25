北卡州非裔男遭射殺 7警停職 媒體促公開隨身攝錄片段

北卡羅來納州黑人男子布朗被警方擊斃後，民眾要求警方公布警員隨身攝影機錄下的事發經過。（美聯社）

北卡羅來納州 黑人男子布朗(Andrew Brown Jr.)懷疑涉及毒品 案，在準備開車逃避搜捕時遭警察 從背部開槍射殺，引發大批民眾示威抗議警員執法不公及種族歧視，警方證實，有七名警察已被暫時停職候查。

帕斯奎坦克郡(Pasquotank)警長伍滕(Tommy Wooten)表示，有多名警察已被休假等候調查；警局證實，休假的共有七人，另外有三人辭職，但與警察開槍事無關。

42歲的布朗涉及多宗毒品案，犯罪史可追溯到1990年代；事發時，帕斯奎坦克郡警方正持手令對他展開逮捕行動，鄰近的達郡(Dare County)警方，同樣對他發出兩項逮捕令。

事件發生至今，愈來愈多人要求公開警察的隨身攝錄片段；民主黨籍州長庫柏(Roy Cooper)也呼籲盡快公開攝錄片段，並指根據初步的報導，事件是一宗悲劇，令人極為擔憂。

伍滕確認當時最少一名警察佩戴有隨身攝錄機，但他沒有表明何時會公開。

事發所在的伊麗莎伯市(Elizabeth City)，市議會早前一致投票通過致函給警方、地方檢察官及州調查局，要求公開隨身攝錄片段，其中一名市議員布魯克斯(Michael Brooks)批評說，不採取任何行動都是不對的。

不過市議會的要求對警局並無約束力，它是與市政府互相獨立的實體；在北卡州，需要法官簽字才能公開警察隨身攝錄片段，但法律也規定，任何人都可以向法院提出要求公開片段。

已有多家媒體組成的聯盟向法官申請公開片段。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示，拜登已知悉此事；她在每日簡報會上表示，對死者家人及社區來說，失去生命顯然是個悲劇。