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好萊塢男星涉謊賣HBO、Netflix版權 詐財逾2億元被捕

記者邵敏、編譯盧炯燊／綜合報導

好萊塢二流影視演員霍維茨(Zachary Joseph Horwitz)涉嫌高達2億2700萬元的龐氏騙局，謊稱用這些錢購買HBO和Netflix在海外版權，特別是在拉丁美洲發行，但卻以債養債、中飽私囊；他於6日在洛杉磯遭聯邦探員逮捕，並被控電訊詐欺罪，如果罪名成立，最高可監禁20年。

現年34歲的霍維茨以查克艾佛瑞(Zach Avery)的藝名，曾在一些電影及電視影集裡扮演小角色；他向投資人聲稱投資HBO、Netflix及其他串流平台的影視版權協議，但這些版權其實不存在。

加州中區檢察辦公室指出，霍維茨利用他成立的「1inMM Capital LLC」對外集資，聲稱資金用來收購電影及電視劇集的地區發行權，放在Netflix、HBO等在線平台播放，但實際是他與Netflix、HBO等皆無業務關係，這些影視版權並不存在，他用偽造合同及假的電子郵件來詐騙投資者。

他向投資人承諾獲得超過35%的回報，但實際上多年來一直依靠從新客戶籌集的資金來償還早前客戶的投資。

檢方表示，霍維茨2015年開始詐騙行為，將騙得的資金除償還舊客戶外，也供自己揮霍及過豪奢生活，包括在好萊塢比佛利山的豪宅區購置一棟價值600萬元的房子。

法庭文件顯示，1inMM Capital在2019年開始拖欠款項，為了延長欺詐計畫，Horwitz提供據稱是Netflix和HBO的聲明解釋，向投資者轉發與Netflix和HBO的虛假信件，並欺詐性地使用Netflix或HBO的員工身分，還偽造HBO、Netflix員工的簽名。

Netflix及HB皆否認與霍維茨或1inMM Capital有任何業務往來。他在6日首次在法庭過堂，法官准以100萬元保釋。

Netflix 投資 電影

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