拒量體溫 他花1.5萬元遊迪士尼卻入獄

佛羅里達州的迪士尼樂園，陸續有遊客因違反防疫規定，拒絕量體溫而被捕。(美聯社)

路易斯安納州47歲男子席爾斯(Kelly Sills)日前與家人同遊佛羅里達州的迪士尼樂園 時，因違反防疫 規定，拒絕接受體溫量測而被捕送往監獄。

在疫情升溫之際，迪士尼樂園加強防疫措施，要求有症狀的遊客在家休息、2歲以上的遊客應配戴口罩，並在部分出入口設置體溫測量儀器。席爾斯因未量體溫，而在樂園內的餐廳被保全人員追上後，大吼大叫不願離去，而當保全人員表示，他將被以非法入侵罪名指控時，席爾斯開始說他花了多少錢。

「我花了1萬5000元！」已被上銬的席爾斯大吼，「你不能說一個花了1萬5000元的遊客非法入侵」。而後在法院聽證會上，席爾斯表示將以無罪抗辯。

席爾斯向華盛頓郵報表示，他很樂意接受體溫檢測，但當時他意外從未設置體溫測量儀的出口進入樂園。他未意識到這個疏失，自然也就未量體溫。席爾斯抱怨迪士尼保全部門刻意升級這起衝突，並將迪士尼與納粹和黑幫類比。

席爾斯並不是迪士尼樂園中第一位因為違反防疫規定被捕的遊客；據報導，大多數案例都是不願意戴口罩、朝防疫人員大吼大叫，甚至推擠、吐口水。有部分人士認為，這與佛州州長對防疫的輕忽態度有關。共和黨籍的州長德桑提斯(Ron DeSantis)為求重開經濟，而無視於疫情升溫。他不僅未頒布全州口罩禁令，甚至還禁止轄下的地方政府強制人民戴口罩。

迪士尼樂園發言人安德莉‧芬格(Andrea Finger)針對此事亦發表聲明，指出「針對新冠肺炎防疫措施的衝突其實不算常見。每年數以百萬計的遊客到此訪問，大多數的遊客對於我們的規定都相當支持。但當有少數特例出現時，迪士尼樂園仍會要求這些違反規定的人，負起責任。」