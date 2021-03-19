反亞裔推文惹怒 道歉沒用 Teen Vogue新總編辭職

原訂在24日出任青少年時尚雜誌「Teen Vogue」的總編輯艾萊克西‧麥卡蒙德，被人翻出曾在十年前寫過連串反亞裔與恐同推文，18日宣布辭職。(CNN電視台截圖)

原訂在24日出任青少年時尚雜誌「Teen Vogue」的總編輯艾萊克西‧麥卡蒙德(Alexi McCammond)，被人翻出曾在十年前寫過連串反亞裔 與恐同推文，儘管她多次道歉仍難以平息風波，18日麥卡蒙德黯然宣布與「Teen Vogue」雜誌的康泰納仕出版集團(CondéNast)分道揚鑣。

康泰納仕出版集團人資長鄧肯(Stan Duncan)也以內部電子郵件告知旗下員工，麥卡蒙德的離開是「最好的前進之路」，如此可以避免讓「Teen Vogue」走向更公平與包容的努力，「蒙上陰影」。

麥卡蒙德當年的連串推文中，曾嘲笑亞洲人的眼睛，並對一名亞裔老師出作業給她壞成績表示不滿。

現年27歲的麥卡蒙德是非裔 ，3月初被內定為線上雜誌「Teen Vogue」新任總編輯，之前她曾任新聞網站Axios政治記者和MSNBC廣播撰稿人。

任命消息公布後，麥卡蒙德在2011年大學生時代的反亞裔和恐同推文，迅速浮出水面；惹怒了廣告商和亞裔名人，外界要求換人的呼聲日益升高。

20多位雜誌員工上周還聯名致函公司管理階層表達擔憂；他們指出，目前正值「史上高度反亞裔暴力和LGBTQ社區持續抗爭」時期，麥卡蒙德的任命卻在此背景下發生。

麥卡蒙德8日和10日兩度公開道歉。但18日她在社群媒體 發表聲明指出，「我當初不該發布推文，我對此負有全部責任。我關注過去這些年來自己的努力和成長，也再次承諾會在未來幾年在個人與專業上持續成長。」

聲明還表示，她成為新聞記者是為了「提升最弱勢社區的故事和聲音」，她也希望能再次從事新聞記者工作。

麥卡蒙德的大學時代推文最早是在2019年被人挖出，當時她曾表示「深感抱歉」，指這些貼文「沒有反映她今日的觀點和身分」。

她在接受「Teen Vogue」任命後，再次為這些推文道歉，表示自己「沒有任何藉口讓那些可怕的刻板印象永久定型」。