加州聖地牙哥市71歲翁酒駕撞遊民帳篷 3死6傷

聖地牙哥71歲的沃斯15日在市中心聖地牙哥城市學院附近駕車失控，撞上人行道的遊民帳篷，造成嚴重三死六傷。圖為肇事汽車停在現場。(美聯社)

加州聖地牙哥 71歲的沃斯(Craig Voss)15日在市中心聖地牙哥城市學院(San Diego City College)附近駕車失控，撞上人行道的遊民帳篷，造成嚴重三死六傷。

駕駛開著Volvo多功能車穿越鄰近社區大學校園的隧道，卻在上午9時左右撞上人行道，遭警方以疑似酒駕逮捕。聖地牙哥警察局局長尼斯萊特(David Nisleit)說：「不論事發原因，駕駛向右轉開上人行道，先撞上好幾位行人再開回路上，我為死者的家人獻上最深的哀悼。」

車禍 現場有三人當場死亡，六名傷者中有五人送醫，其中兩人重傷情況危急。車禍現場附近平日上午通常有不少學生走動，最近仍實施遠端上課。但在包括隧道內的人行道上，仍有遊民的帳篷。

本次車禍也凸顯加州遊民問題，帳篷和防水布不僅搭設在市中心人行道上，更遍及高速公路交流道附近。由於駕駛上交流道必須加速，遊民身處位置相當危險。

目前加州約有15萬名遊民，經濟遭受新冠肺炎衝擊後人數仍持續增加。尼斯萊特表示，車禍發生前，遊民可能為了躲雨才進入隧道。他說：「我們無法得知當下遊民是在睡覺，或只是坐在那」。

目擊者麗莎‧布洛茲曼(Lisa Brotzman)說，車子呼嘯而過當下她剛好從帳棚探頭，車子失控撞上隧道人行道當下，有人正在躲雨。她說：「我聽到有幾個人在尖叫，真的太嚇人了」。

尼斯萊特表示，車禍後駕駛下車向警方表明身分前，立刻上前幫助患者且相當配合，並無向最初報導中所說的試圖逃離現場。

聖地牙哥消防局也大規模出動多輛救護車、消防車和一架直升機，以及60名第一線救護人員至現場。

尼斯萊特表示，目前沃斯以三項過失致死和五項傷害罪，以及一項酒駕或吸毒駕車遭逮捕拘留；但警方仍在調查他駕車前是飲酒，還是服用何種藥物。