暗助日產前CEO潛逃 前特種兵要求暫停引渡 最高院拒絕

日產汽車前執行長高恩。(美聯社)

聯邦最高法院大法官布萊爾(Stephen Breyer)13日拒絕遭日本 通緝的麥克．泰勒(Michael Taylor)和彼得·泰勒(Peter Taylor)父子提出的暫停引渡以便上訴要求。這表示，泰勒父子將被引渡至日本受審。泰勒父子被控在2019年底協助日產汽車 (Nissan Mortor)前執行長高恩(Carlos Ghosn)棄保潛逃。

陸軍特種部隊退伍軍人麥克．泰勒和兒子彼得．泰勒，被控協助在日本交保候傳中的高恩逃亡，作法是先將高恩藏入大型樂器盒子中，然後運上私人飛機逃離日本。飛機先飛往土耳其、再飛抵黎巴嫩，高恩擁有黎巴嫩公民身份，但黎巴嫩與日本之間沒有引渡條約。

高恩涉入金融弊案，他被控低報收入、背信挪用日產汽車財產牟取個人利益。高恩表示，他逃離日本是因為他不認為自己會獲得公平審判，他說自己在拘留時受到不公對待，也被禁止在保釋條件下與妻子見面。高恩否認自己有任何過錯。

泰勒父子的律師5日向最高法院發表簡短摘要，強調不該將他們引渡日本，理由是在日本司法體系之下，這對父子會受到不公平對待。律師要求法院給予更多時間，以便他們提出上訴。

麥克·泰勒曾向美聯社表示，他為國服務，美國卻打算將他交給日本，讓他感覺受到背叛。他也堅持兒子沒有介入。

波士頓 第一巡迴上訴法院11日即已拒絕擱置引渡。泰勒父子去年5月被捕，一直被關押在波士頓郊區監獄。