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公路結冰 德州逾130車連環撞 6死多傷 車禍綿延1.5哩

耶魯華生命案 嫌犯車行騙走SUV 曾躺後座試能否睡覺

記者洪群超╱紐約報導
麻省理工學院的中國博士生潘勤軒，被警方列為蔣凱文遭槍殺一案的密切關係人。(取自推特)
麻省理工學院的中國博士生潘勤軒，被警方列為蔣凱文遭槍殺一案的密切關係人。(取自推特)

涉嫌槍殺耶魯大學26歲華裔碩士生蔣凱文(Kevin Jiang)的麻省理工學院(MIT)中國博士生潘勤軒(Qinxuan Pan，音譯)，11日被發現現身喬治亞州，聯邦法警發出懸賞通緝令，全美各級執法部門聯手大搜捕；調查也發現，潘勤軒佯裝買車從麻州一家車行騙走一輛休旅車，試車時曾躺在後座看是否適於睡覺；他母親在警方問話時則表示，潘勤軒手機已換號，也未告知去向。

截至11日晚發稿，潘勤軒仍未被捕，執法部門仍將他列為蔣凱文命案的「關係人」(person of interest)，尚未認定其為兇嫌；但聯邦調查局(FBI)、聯邦法警、麻州、康州州警及紐黑文警局、紐約市警、亞特蘭大都會區地方警局等，已聯手對其展開搜捕；聯邦法警11日也以「外逃以避免檢控」(unlawful flight to avoid prosecution)和「跨洲偷車」(interstate theft)，向他發出通緝令。

據聯邦法警通緝令，潘勤軒11日早上被發現出沒在喬州亞特蘭大都會區的Duluth或Brookhaven區域，與家人或朋友在一輛車上；他身高約6呎，體重170磅，被看到時背著黑色背包，留黑短髮；通緝令懸賞5000元徵集線索，知情者可撥打舉報電話(877)926-8332。

6日晚8時半左右，蔣凱文在紐黑文East Rock社區遭七槍斃命；警方不久在西黑文(West Haven)華盛頓大道的Best Western酒店後鐵軌上，發現舉止可疑的潘勤軒，一度將他扣留在酒店內問話，但他不久逃脫，駕車逃離。

根據該酒店記錄，潘勤軒在案發後兩小時左右，到該酒店以信用卡登記入住，拿到276號房間的鑰匙，但並未進入房間，迄今未辦理退房。11日，大批警員帶著警犬，在該酒店周邊大範圍搜查，試圖尋找有關的蛛絲馬跡。

據「波士頓環球報」(Boston Globe)報導，潘勤軒當日駕駛的GMC休旅車，是案發當日從麻州Mansfield的一家車行騙走；該車行當日接待潘勤軒的James Roane回憶，潘勤軒在案發前兩天(4日)來到車行，表示想買一輛1萬5000元左右的二手休旅車，並很在意車體大小，對其一開始介紹的雪弗蘭Trax休旅車表示「太小不夠用」。

Roane說，自己向他介紹車體更大的GMC Terrain休旅車，潘勤軒便躺到後座，並喃喃自語「這可以，這合適」，隨後解釋說，他常開車旅行時睡在車上。

Roane回憶，潘勤軒在6日上午11時許到車行，表示想買此車，但要開去車廠檢修，因為潘勤軒表現彬彬有禮，也就不疑有他，將車掛上車行牌照後讓他開走；潘勤軒當日下午3時半發短信給Roane，詢問能否在5時車行下班前將車開回，但此後再無音訊，車行隨即報警。

紐黑文警局表示，潘勤軒在西黑文被警方扣留問話時，這輛SUV的麻州車行牌照已被換成康州車牌；而紐約市警則在9日發現該車經史泰登島駛入紐約市，隨後並無開出紀錄，但潘勤軒11日又被發現出現在喬州。

麻州當地警方也去潘勤軒登記在馬爾登(Malden)的住址，向他母親問話；潘母告訴警員，潘勤軒手機已換號，沒說他在哪裡。

紐黑文警局發言人Anthony Duff表示，12日將開記者會更新案件進展。辦案警方也證實，感情糾葛是目前對案件動機調查的幾條線索之一。

蔣凱文遇害後，耶魯大學師生和當地民眾在案發地點獻花悼念。(美聯社)
蔣凱文遇害後，耶魯大學師生和當地民眾在案發地點獻花悼念。(美聯社)

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