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「救命下課鈴」喜劇明星 戴蒙德抗癌3周過世 年僅44歲

編譯周芳苑／綜合1日電
在電視喜劇「救命下課鈴」飾演古怪角色而出名的男演員戴蒙德(劇照)經過三週與癌症搏鬥，1日去世，享年44歲。(美聯社)
在電視喜劇「救命下課鈴」飾演古怪角色而出名的男演員戴蒙德(劇照)經過三週與癌症搏鬥，1日去世，享年44歲。(美聯社)

電視喜劇「救命下課鈴」(Save by the Bell)中的知名男演員戴蒙德(Dustin Diamond)經過三周與癌症搏鬥，1日去世，享年44歲。

戴蒙德發言人保羅(Roger Paul)說：「達斯汀並沒有受苦，我們為此感恩。」

戴蒙德在90年代熱門情景喜劇中扮演古怪而經常發出討厭尖叫聲的角色而出名，上個月在佛羅里達州住院；團隊透露，戴蒙德罹患癌症。

曾與戴蒙德合作的明星洛佩茲(Mario Lopez)在社群網站推特(twitter)向好友道別，她說，「人們會想念你。」戈斯拉爾(Mark-Paul Gosselaar)將戴蒙德稱為「真正的喜劇天才」，另有多位演員在網站上致意。

「救命下課鈴」1989年至1993年播出，相關節目包括「救命下課鈴：大學時代」(Saved by the Bell: The College Years)、「早安，布里斯小姐」(Good Morning, Miss Bliss)、「救命下課鈴：新班級」(Saved by the Bell: The New Class)，戴蒙德都參加演出。串流媒體「孔雀」(Peacock)去年秋天發行續集，原劇多位演員出演，但不包括戴蒙德。

戴蒙德曾參與少數電視真人秀演出，包括「名人健身俱樂部」(Celebrity Fit Club)第五季、「最弱的一環」(The Weakest Link)和「名人拳擊2」(Celebrity Boxing 2)；戴蒙德 2013年12月出現在OWN的真人秀節目「他們現在在哪裡？」(Where are they now?) 、並參演在「名人大哥」(Celebrity Big Brother)，也錄製性愛影帶、紀錄片。

戴蒙德曾多次被訴欠稅，又因未支付房貸而進行房屋法拍，抵押品贖回權訴訟中因未支付抵押貸款而被起訴。 2015年，因涉入威斯康辛州一次酒吧刺殺案被判入獄四個月。

保羅說，戴蒙德幽默風趣、精神振奮，熱衷於讓別人發笑。

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