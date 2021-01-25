共和黨多州議員力推 隱藏攜槍不需許可

猶他州鹽湖城擁槍民眾攜槍參加支持槍支權利示威。(美聯社)

多州共和黨 州議員希望放寬槍枝限制，推動隱藏攜帶槍枝不需許可的提案，目前有15州允許不需核准隱藏攜帶槍枝，其他九州的議員也推動相關立法。

大多數州要求州民得接受武器訓練和背景調查才能獲得許可隱藏攜帶槍枝，全國槍枝協會(National Rifle Association)等團體及支持槍支權利的議員稱這些要求無效，損害憲法第二修正案保障的權利。

去年夏季槍枝銷售升高，反映美國 社會動盪不安的局勢，主張槍枝管制的團體「母親要求行動」(Moms Demand Action)創辦人華茲(Shannon Watts)表示在沒有背景調查或任何訓練的情況下，准許人們隱藏攜帶槍枝相當危險，並指出自從阿拉斯加2003年成為第一個允許隱藏攜槍的州後，該州每年使用槍枝攻擊的比率增加71%。

共和黨籍猶他州州長考克斯(Spencer Cox)表示支持隱藏攜槍的提案，支持變更法律的人士認為其他州法律已足以確保安全使用槍枝。共和黨眾議員布魯克斯(Walt Brooks)說：「我有權利保護我自己，憲法說我們有權利，為什麼要對遵守法律的公民加以限制？」，他支持此議案並於22日獲得眾議院專門委員會提前批准。布魯克斯指出美國外科醫師學會期刊2018年發表的一項多州研究顯示，放寬隱藏攜槍限制並不會導致更多暴力犯罪。

田納西州 共和黨籍議員期望再次推動隱藏攜槍相關法案，先前因為疫情而讓提案擱置，州長比爾‧李(Bill Lee)也支持此提案，田納西州2020年放寬手槍法律，准許人民獲得隱藏攜帶手槍的許可，無需證明使用武器的能力。

蒙大拿州近來已通過議案，准許人民在多數地區不需核准攜帶隱藏槍枝。德州、南卡羅來納、佛羅里達、印弟安納、阿拉巴馬、喬治亞等州也正推動允許隱藏攜槍的相關議案。