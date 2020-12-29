田州聖誕炸彈客 警方尋「數位足跡」找動機

納許維爾市聖誕節爆炸案63歲的嫌犯華納。(美聯社)

聯邦調查局探員27日宣布63歲的華納(Anthony Quinn Warner)為納許維爾市聖誕節 爆炸案嫌犯後，鑑識組持續根據爆炸現場尋回的證據搜索蛛絲馬跡，並分析華納家中的電子設備研判他的數位足跡，盼能釐清華納的作案動機；調查局人員收到上百條線報，不排除任何可能，包括華納曾告訴鄰居「世界和這個城市永遠不會忘記他」，以及各界懷疑他可能對5G 科技偏執的描述。

調查人員在納許維爾市一處住宅搜索與爆炸案嫌犯華納有關的證物。(美聯社)

目前就華納可能對5G科技偏執的調查追溯至他的父親，查理(Charles B. Warner)畢生為AT&T 子公司BellSouth服務，老年罹患失智症，2011年7月逝世，享年78歲；查理的妻子貝蒂‧蓮恩(Betty Lane)在他過世前幾年，與他離婚。

查理死後，房產由比華納的弟弟史帝夫(Steve Warner)繼承，但62歲的史帝夫2018年9月過世，未留下遺囑。

史帝夫撒手人寰後，華納幫他處理後事、繼承房產，並將價值25萬元的房產轉給29歲的洛杉磯少女蜜雪兒‧史溫(Michelle Swing)；華納與史溫的關係不明，蓮恩宣稱她才是這棟房子的合法繼承人，母子告上法院。

此案11月在史溫將這棟三房的單層平房所有權給予蓮恩後落幕，85歲的蓮恩一直住在這棟房子裡。

她在華納引爆炸彈後，面對記者來訪不勝其擾，遂於草皮豎立告示，警告外人不得進入，否則報警處理。

調查人員持續根據現場及華納房子裡找到的證據、物品及和電子設備，透過法醫鑑識、分析數位足跡和財務狀況，推理犯案動機。

田州調查局主任羅希(David Rausch)說：「我們希望獲取答案，但有時候就是不可能，我們可能永遠無法找到真正的犯案動機。」

媒體日前報導，華納此前無前科，但哥倫比亞廣播公司(CBS)分台WTVF報導，華納1978年曾因持有大麻被捕。

調查人員不排除任何可能性，包括華納本意不是要害人，AT&T傳輸中心可能為主要攻擊目標等。

另一方面，華納的鄰居勞德(Rick Laude)想起兩人曾在聖誕節前幾天短暫交談。

勞德問華納，「耶老是否會給你帶來什麼好東西呢？」

華納微笑答道：「喔，對，納許維爾和世界將永遠不會忘記我。」

勞德當時沒想太多，認為華納是指善意或財務好轉的方面，「這個人沒有一點讓人警戒的感覺」。