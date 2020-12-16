高官頻傳性騷 FBI局長：徹查絕不手軟

聯邦調查局局長雷伊告知所有局內同仁，不論階級職銜，只要被控在工作場所性騷擾別人，一定徹查到底。(美聯社)

聯邦調查局局長雷伊(Christopher Wray)日前告知所有局內同仁，不論階級職銜，只要被控在工作場所性騷 擾別人，一定徹查到底，同時也會對受害人提供「更多資源」，貫徹聯調局對不當「性」作為的零容忍政策。

美聯社調查發現，過去五年來，至少六名該局高官，包括助理局長，分別被指控不當觸摸、需索、威逼恫嚇等。雖然控訴內容經查屬實，涉嫌人無一遭到懲戒，頂多調職或退休，退休金 額與福利分毫未減。

報導曝光後，雷伊發函警告局內所有同仁，一面重申FBI 對所有不當行為，特別是性騷擾，絕不容忍的政策底線，另一方面也承認，局內確有「未達上述標準」的同仁。

「若不當行為經查屬實，我們必將嚴厲制裁，絕不手軟，制裁方法包括收回其安全許可證，甚至解職。」雷伊在函中並表示：「我也要向大家強調，受害人和證人，決不會因為對FBI領導人或同仁不利，就遭到邊緣化、忽視或報復。」

雷伊指出，他已指示副局長研究，善加利用「受害人服務組」等局內機構的功能，對性騷擾受害人提供必要協助與相關資源。

雷伊說：「作為領導人，我們不能，也不會坐視這問題而不管。沒人應該受到不被歡迎的性『不當行為』困擾或性騷擾，也沒人應該默默承受，或感覺自己必須忍受不當或非法行為。」