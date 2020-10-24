19歲男謀槍殺白登被捕 車上攜炸藥、長短槍

19歲男子崔斯曼計畫槍殺民主黨總統候選人白登，曾開著裝滿槍枝的貨車在德拉瓦州社區尋找白登住家的確切地點。(肯納波里斯警局照片)

來自西雅圖的19歲男子崔斯曼(Alexander Treisman)，計畫槍殺民主黨總統候選人白登 ，曾開著裝滿槍枝的貨車在德拉瓦州 社區尋找白登住家確切地點，今年5月底因持有兒童色情圖檔在北卡州被捕之後，9月被大陪審團起訴。

根據北卡羅來納州 美國聯邦區域法院紀錄，今年5月底，調查人員在崔斯曼遺棄於北卡州肯納波里斯(Kannapolis)的白色貨車上找到「行動清單」，「槍殺白登」被列為行動目標之一。車上有包括突擊步槍在內的四把來福槍，還有一把手槍及爆裂物裝置、自製炸彈工具書，外加50萬元現金。後來調查人員在他的本田(Honda)轎車裡，又搜出兩把手槍。

調查人員找到崔斯曼持有加州、華盛頓州、佛羅里達州政府核發的身分證件，手機與筆電內共計儲存6721筆兒童色情圖片、1248段兒童色情影片。

調查人員也在崔斯曼電腦硬碟找到「大規模槍殺指南」，以及崔斯曼前往曾經發生槍擊屠殺案的拉斯維加斯曼德雷灣賭場度假村飯店(Mandalay Bay Resort and Casino)拍攝的影片，他在影片中說道：「就是這間，這就是事發地點，真棒。」

法院紀錄指出，崔斯曼從今年3月至5月間，不但在網路上公布寫有「我該不該殺了白登？」的圖片，還企圖尋找白登住家，隨身配備包括夜視鏡。他在新罕布夏州購得一把AR-15來福槍後，開車到白登位於德拉瓦州住家4哩附近的一家溫蒂漢堡(Wendy's)連鎖店。

國家廣播公司(NBC)報導，除了持有兒童色情圖檔之外，崔斯曼是否面臨持有槍械、恐嚇威脅等罪名起訴，從法院紀錄當中無法得知，聯邦檢察官也未回覆記者採訪要求。

崔斯曼出庭時，對於持有兒童色情圖檔等三項罪名均辯稱無罪；他目前在押，法院裁定不准交保。