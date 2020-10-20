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以為鏡頭關了 視訊會議自慰 「紐約客」作家圖賓被停職

編譯林梅婕／綜合19日電
「紐約客」雜誌作家及有線電視新聞網首席法律分析師圖賓。(美聯社)
「紐約客」雜誌作家及有線電視新聞網首席法律分析師圖賓。(美聯社)

紐約客」(New Yorker)雜誌作家，同時也是有線電視新聞網(CNN)首席法律分析師圖賓(Jeffrey Toobin)，因上周在與員工進行視訊會議的過程中，意外暴露不雅且猥褻的畫面，遭「紐約客」雜誌停職。

圖賓透過媒體公司Vice發表道歉聲明，並表示事發時自己誤以為已將攝影機的鏡頭關閉，「我犯了非常尷尬又愚蠢的錯誤，我以為我把鏡頭關了、麥克風靜音了，大家都看不到我；我應該向我的妻子、家人、朋友和同事致歉，我真的為一切感到非常抱歉。」

根據Vice的報導，圖賓在會議上自慰，且疑似有「露鳥」的畫面出現；據稱，當時圖賓正在和「紐約客」雜誌及紐約公共電台(WNYC)的員工開會，且使用的是遠端視訊軟體Zoom。

雖然「紐約客」未陳述詳細狀況，但根據當天參與會議的兩名新聞網站Motherboard未具名的員工指出，會議中場休息時他們親眼看到圖賓自慰的畫面。

「紐約客」雜誌發言人表示，整起事件正在調查當中，但已先將圖賓停職；而圖賓也向CNN主動要求休假一段期間，不過17日他仍以該公司法律分析師的身分露面，CNN發言人表示：「圖賓需要處理一些私人事務，已申請一段個人休假時間，公司也予以核准。」

圖賓於1993年開始為「紐約客」雜誌撰文，並於2002年開始替CNN擔任法律分析師一職，在加入CNN之前圖賓也曾為美國廣播公司(ABC)擔任法律專家。

1990年間圖賓在「紐約客」雜誌上，報導前美式職業足球NFL明星球員O.J.辛普森(OJ Simpson)涉嫌殺妻案，並在事後以此案為名出版「逃離人生：公眾與O·J·辛普森的對決」(The Run of His Life: The People v. O.J. Simpson)一書，甚至在2016年電視節目「美國犯罪故事」(American Crime Story)以此書作為的題材。

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