英國「內閣辦公室首席捕鼠大臣」的19歲名貓「賴瑞」（Larry the Cat）。（歐新社）

英國唐寧街10號（Prime Minister's Office）迎來新主人，隨著新任首相柏南（Andy Burnham）正式上任，獲封「內閣辦公室首席捕鼠大臣」的19歲名貓「賴瑞」（Larry the Cat）也宣告迎來牠15年政壇生涯中的第7任「首席僕人」。然而，這位經歷過六任變遷的「政壇老手」，近日在接受國際媒體採訪時，卻因為記者的一句話當場翻臉走人，爆笑畫面吸引超過380萬人次觀看。

隨著新首相柏南在唐寧街發表就職演說，現場聚集了來自世界各地的媒體。美國《CNN》記者史都華（Anna Stewart）別出心裁，決定不訪問政治人物，而是直接在街頭攔下這隻在位最久的政壇大老。

為了成功獲得這場獨家「專訪」，史都華事後透露，自己事前特別準備了貓罐頭與零食「賄賂」賴瑞，才讓這位高冷的政壇明星點頭配合。採訪畫面中，史都華手持小型麥克風、蹲在賴瑞面前認真提問：「賴瑞，這是你經歷的第7位首相，請問你有什麼看法？」面對鏡頭與麥克風，賴瑞僅是輕輕湊上前聞了聞麥克風，全程保持冷靜與優雅。

不料，當史都華接著追問：「你喜歡新首相嗎？聽說柏南家裡養了一隻名叫Axel的狗狗，你之後打算怎麼跟牠相處？」原本淡定受訪的賴瑞，一聽到關鍵字「狗」，耳朵瞬間微動，隨後連看都不看記者一眼，直接轉身甩頭離去。

面對突如其來的「採訪事故」，記者史都華也展現專業幽默感，對著鏡頭播報：「看來，牠顯然不太喜歡新首相家裡的那隻狗。」

這段採訪影片曝光後，隨即在X、TikTok等全球社群平台上引發熱烈迴響，短短時間內便衝破380萬次瀏覽。

全球網友紛紛被這隻「第一貓」的傲嬌反應圈粉，留言大讚：「這是今年全世界最棒的新聞採訪！」、「賴瑞的意見才是最重要的」、「畢竟首相換了又換，只有賴瑞才是這棟房子的真正主人！」

▲ 影片來源：Instagram平台＠

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拿零食賄賂沒用！ 英國第一貓聽CNN記者「講這字」秒變臉走人

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