我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

留級率僅0.4%…紐約公校逾4成不及格照樣升學

菲爾茲獎得主／中國數學家鄧煜是「張靚穎迷弟」曾為她寫了3首詩

海外旅遊遇「警察」別急著掏證件 專家教辨識制服、證件與自保方法

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
旅遊詐騙的形式多樣，假冒的警察和執法人員也是其中之一。旅遊示意圖，非新聞當事者。...
旅遊詐騙的形式多樣，假冒的警察和執法人員也是其中之一。旅遊示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Global Residence Index）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：海外旅遊可能遇到假冒警察或執法人員詐騙。
  • 重點二：辨識重點包括制服、車輛標誌、證件與行為。
  • 重點三：可先查旅遊警示並準備備用錢包自保脫身。

旅行詐騙層出不窮、形式多樣，從扒手到QR Code網路釣魚（QR phishing）都是手法，此外還有一種需要警覺，也就是假冒的警察和執法人員，一不小心就可能損失慘重，專家建議出發旅遊前先詳細了解當地狀況，甚至可以準備備用錢包，裝已經用不到的身分證件和幾張20美元的鈔票，若遇到假的執法人員可以交出後脫身。

Travel + Leisure報導，有網友在Reddit貼文描述自己遇到假警察的電話詐騙，對方假冒當地警局隊長的姓名要他匯錢給法院，聯邦貿易委員會也曾示警小心偽冒的執法人員。

假的警察或執法人員詐騙可能是以打電話的形式，要求用各種方式交出錢財，但國務院指出，民眾也可能在旅遊時遇到假扮的警察。

安全與風險管理諮詢公司「風險事業安全與防護顧問公司」（Risky Business Security and Safety Advisors）創辦人暨首席顧問法里納（Philip Farina）接受Travel + Leisure採訪時說，假警察最常用的手法就是檢查證件或護照，或調查假幣，這類騙局在任何地方都可能發生，距離機場或真的警察局只有幾步之遙的地方也會發生。如果機會合適，假警察會帶著被害人的貴重物品逃跑，此外還可能是沒有警徽的車或假警車將被害人攔停並竊取財物。

法里納分享辨識真假警察的方式。首先是看外表，假警察的制服可能樣式不對且凌亂、不整潔，舉止緊張多疑，四處張望，以防真正的警察出現，若歹徒有開車，車身上可能有錯誤的警徽或標誌，法里納建議要求查看自稱警察者的證件，或向他們索要主管或指揮官的姓名和電話號碼。

法里納說，出發旅遊前可先了解當地情況，到國務院的網站查看旅遊警示，上面有充足的安全資訊，也可以聯繫當地的美國使館，詢問假警察的情況和任何建議，也可和下榻飯店的經理或其他人聊聊當地的任何事件或趨勢，以及需要注意的事項。

法里納也建議可以快速上網搜尋當地警察制服和警車的樣子，並記下當地警局和轄區的電話號碼，國際刑警組織（International Criminal Police Organization ,I nterpol）的網站也是獲取資訊和重要電話號碼的可靠資源。

法里納說，若前往可能有假冒的執法人員的地方旅遊，可以準備一個備用錢包，裡面裝過期和已經用不到的身分證件，例如會員卡、過期的信用卡或身分證，還有一些20元鈔票，若有人拿出槍或其他武器威脅交出錢財，千萬不要逞英雄，乖乖交出備用錢包，然後立刻開車離開，若是步行就盡快走到光線明亮的公共場所。

精華 FAQ

  • 常見手法包括要求檢查護照或證件、以調查假幣為由接近旅客，或打電話冒充警局、法院催促匯款，甚至利用假警車或武器威嚇取財後逃逸。

  • 可觀察制服是否整潔正確、言行是否緊張可疑，也要注意車輛標誌是否有誤，並主動要求查看證件、詢問主管姓名與電話，必要時向當地警局查證。

  • 出發前應查閱國務院旅遊警示、聯繫使館並搜尋當地警車與制服樣式；若可能遇到假執法人員，可備妥裝有過期證件和少量現金的備用錢包，受威脅時交出後離開。

國務院

上一則

蘋果App Store等多項服務中斷 Apple Music和Apple TV也受影響

延伸閱讀

投資客分享「真正一勞永逸的房地產」 佛系管理每月賺進4萬元

投資客分享「真正一勞永逸的房地產」 佛系管理每月賺進4萬元
遊歷58個國家 酒店繼承人公開挑飯店心法：再美也不住馬路邊

遊歷58個國家 酒店繼承人公開挑飯店心法：再美也不住馬路邊
「不是消耗品，是家具」好市多保鮮膜用13年才見底 網幽默取名玩傳承

「不是消耗品，是家具」好市多保鮮膜用13年才見底 網幽默取名玩傳承
菁英男提早退休再找工作卻碰壁 專家指出中年轉職最易犯4錯誤

菁英男提早退休再找工作卻碰壁 專家指出中年轉職最易犯4錯誤

熱門新聞

通常情況下，鄰居樹木的樹枝若伸到自家圍籬這邊時可以修剪它們。示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Blake Staniland）

鄰居樹枝越過圍籬長到我家可修剪嗎？一篇講清楚

2026-07-22 20:25
存款或許沒有驚人的數字，但足夠應付生活大小開銷，家人的笑容，就是最大的福氣。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Martin Magnemyr）

屬豬好日子慢慢回來 4生肖下半年收入穩增、家運跟著旺

2026-07-22 00:25
好市多自有品牌科克蘭的部分商品被認為是知名品牌同樣商品的平替版，其中多種商品被認為品質更勝知名品牌。好市多示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Natalia S）

好市多9項食品 被譽「品質贏過知名品牌」最佳平替品

2026-07-19 20:25
4生肖今夏將迎來運勢轉折，不僅小人退散、貴人相助，事業發展也逐漸步入正軌。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Alena Darmel）

心地善良「小人自動退散」 4生肖入夏最旺不缺錢

2026-07-19 00:25
一名網友好奇郵輪旅遊住在陽台房CP值高不高。（圖／AI生成）

搭郵輪住陽台房值得嗎？網曝真實體驗 2大優勢擁「最佳享受」

2026-07-23 03:45
園藝專家分享可以快速分辨藍莓是否成熟的妙招。藍莓示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Brigitte Tohm）

辨別成熟又甜的藍莓「不是看大小」 專家教一招

2026-07-22 18:25

超人氣

更多 >
王凱猝逝 璟宣淚曝「前天才說身體不適」不敢跟劇組說

王凱猝逝 璟宣淚曝「前天才說身體不適」不敢跟劇組說
菲爾茲獎美國得主 中文流利暴紅 兒曾問：爸出生中國？

菲爾茲獎美國得主 中文流利暴紅 兒曾問：爸出生中國？
福州男用餐時「肚子突變大」餐廳員工勸3次搶回一條命

福州男用餐時「肚子突變大」餐廳員工勸3次搶回一條命
年底存款成長最有感 3生肖下半年財運看旺

年底存款成長最有感 3生肖下半年財運看旺
王凱租屋處暴斃 曾陷低潮轉戰夜店公關 月領最低薪求生

王凱租屋處暴斃 曾陷低潮轉戰夜店公關 月領最低薪求生