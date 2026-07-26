海外旅遊遇「警察」別急著掏證件 專家教辨識制服、證件與自保方法

旅遊詐騙的形式多樣，假冒的警察和執法人員也是其中之一。旅遊示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Global Residence Index）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 海外旅遊可能遇到假冒警察或執法人員詐騙。

海外旅遊可能遇到假冒警察或執法人員詐騙。 重點二： 辨識重點包括制服、車輛標誌、證件與行為。

辨識重點包括制服、車輛標誌、證件與行為。 重點三：可先查旅遊警示並準備備用錢包自保脫身。

旅行詐騙層出不窮、形式多樣，從扒手到QR Code網路釣魚（QR phishing）都是手法，此外還有一種需要警覺，也就是假冒的警察和執法人員，一不小心就可能損失慘重，專家建議出發旅遊前先詳細了解當地狀況，甚至可以準備備用錢包，裝已經用不到的身分證件和幾張20美元的鈔票，若遇到假的執法人員可以交出後脫身。

Travel + Leisure報導，有網友在Reddit貼文描述自己遇到假警察的電話詐騙，對方假冒當地警局隊長的姓名要他匯錢給法院，聯邦貿易委員會也曾示警小心偽冒的執法人員。

假的警察或執法人員詐騙可能是以打電話的形式，要求用各種方式交出錢財，但國務院指出，民眾也可能在旅遊時遇到假扮的警察。

安全與風險管理諮詢公司「風險事業安全與防護顧問公司」（Risky Business Security and Safety Advisors）創辦人暨首席顧問法里納（Philip Farina）接受Travel + Leisure採訪時說，假警察最常用的手法就是檢查證件或護照，或調查假幣，這類騙局在任何地方都可能發生，距離機場或真的警察局只有幾步之遙的地方也會發生。如果機會合適，假警察會帶著被害人的貴重物品逃跑，此外還可能是沒有警徽的車或假警車將被害人攔停並竊取財物。

法里納分享辨識真假警察的方式。首先是看外表，假警察的制服可能樣式不對且凌亂、不整潔，舉止緊張多疑，四處張望，以防真正的警察出現，若歹徒有開車，車身上可能有錯誤的警徽或標誌，法里納建議要求查看自稱警察者的證件，或向他們索要主管或指揮官的姓名和電話號碼。

法里納說，出發旅遊前可先了解當地情況，到國務院的網站查看旅遊警示，上面有充足的安全資訊，也可以聯繫當地的美國使館，詢問假警察的情況和任何建議，也可和下榻飯店的經理或其他人聊聊當地的任何事件或趨勢，以及需要注意的事項。

法里納也建議可以快速上網搜尋當地警察制服和警車的樣子，並記下當地警局和轄區的電話號碼，國際刑警組織（International Criminal Police Organization ,I nterpol）的網站也是獲取資訊和重要電話號碼的可靠資源。

法里納說，若前往可能有假冒的執法人員的地方旅遊，可以準備一個備用錢包，裡面裝過期和已經用不到的身分證件，例如會員卡、過期的信用卡或身分證，還有一些20元鈔票，若有人拿出槍或其他武器威脅交出錢財，千萬不要逞英雄，乖乖交出備用錢包，然後立刻開車離開，若是步行就盡快走到光線明亮的公共場所。