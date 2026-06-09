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馬鈴薯買回家放錯位置 沒過幾天就變質

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馬鈴薯建議存放在陰暗、乾燥和通風良好處，否則容易很快變質。馬鈴薯存放示意圖，與本...
馬鈴薯建議存放在陰暗、乾燥和通風良好處，否則容易很快變質。馬鈴薯存放示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Mathias Reding）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：馬鈴薯應存放於陰暗乾燥、溫度約攝氏七至十三度環境。
  • 重點二：放在檯面、爐台旁或冰箱冷藏，都會加速變質或改變口感。
  • 重點三：應取出包裝並避開洋蔥辣椒，定期檢查發黑發霉馬鈴薯。

馬鈴薯是耐放的蔬菜，讓很多人誤以為隨便放都能保持新鮮，但其實若存放方式和溫度不當，馬鈴薯很容易變質。若用對方法，馬鈴薯可以保存數月之久，但若買回家的馬鈴薯沒幾天就變綠、變黑、發芽或爛掉，就表示要調整存放方式或位置。Simply Recipes報導正確和不建議的馬鈴薯存放方式及位置。

農民會在秋天採收和晾曬馬鈴薯，並存放在特殊倉庫中直到馬鈴薯被送到店內販售，因此存放時間早已開始倒數，農業部建議在店內購買的整顆馬鈴薯通常只能在食品儲藏室中存放一至兩個月。

食品儲藏室的儲存方式是關鍵。國家馬鈴薯推廣委員會（National Potato Promotion Board）指出，馬鈴薯喜歡陰暗乾燥、溫度在華氏45至55度的環境，所以若把馬鈴薯放在流理檯面上，它們會照到光，放在靠近爐台的櫥櫃中，它們會處於較高溫度中，這樣都會讓馬鈴薯很快變質，將馬鈴薯放冰箱冷藏的話，低溫會把馬鈴薯的澱粉轉換成糖分，讓它們顏色更深、吃起來更甜。

放馬鈴薯的地方也需要通風良好，因此回到家後最好將馬鈴薯從包裝袋中取出，即使是有孔的塑膠袋或有網眼的袋子也一樣取出，將它們鬆散地放在籃子、紙箱或條板箱中。本篇文章的撰稿人茱莉（Julie Laing）說她把馬鈴薯放在改造過的開口冷藏箱中，把馬鈴薯放在木條上架高，上面再鋪上毛巾，這樣既通風又遮光。

把馬鈴薯從包裝袋中取出放入儲存的容器時，記得仔細檢查，把變色、裂開或發軟的馬鈴薯挑出來。輕微損傷或發出小芽、有綠斑、黑點的馬鈴薯仍可食用，只要把那些地方挖除，趕快煮來吃即可，發霉、聞起來有酸味的馬鈴薯要立刻丟棄，腐爛和細菌孳生的很快，所以要常常檢查馬鈴薯的狀況。

記得不要把馬鈴薯和洋蔥或辣椒一起存放，洋蔥和辣椒會釋放乙烯，這種天然氣體會促進馬鈴薯發芽和變軟。要烹煮食用前才清洗馬鈴薯，否則水分會讓馬鈴薯發霉。

精華 FAQ

  • 最好放在陰暗、乾燥且通風良好的地方，溫度約攝氏七至十三度。可用籃子、紙箱或條板箱鬆散擺放，避免光照與悶熱，才能延長保存時間。

  • 流理檯面會讓馬鈴薯直接照光，靠近爐台又容易受熱，兩者都會加速變質。冰箱低溫則會把澱粉轉成糖，使馬鈴薯顏色變深、口感變甜。

  • 若只是輕微損傷、長小芽或出現綠斑黑點，可把受影響部分挖除後盡快煮食；若已發霉、聞起來有酸味，或明顯腐爛，就應立即丟棄。

農業部

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