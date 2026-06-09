五種後院設施不值得做 專家：泳池最浪費空間

後院裝設泳池、遊樂設施看似吸引人，專家表示，若事後使用頻率不高只是浪費錢。後院示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Ryan Stephens）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 專家認為兒童遊樂設施昂貴且易過時，不如保留彈性空間。

專家認為兒童遊樂設施昂貴且易過時，不如保留彈性空間。 重點二： 泳池、熱水池與桑拿單一用途強，卻常佔地大且維護成本高。

泳池、熱水池與桑拿單一用途強，卻常佔地大且維護成本高。 重點三：嵌入式彈簧床、運動場與流行設備，都可能成為後院浪費。

從遊樂器材、泳池到運動場，近幾年十分流行在後院加裝各種設施，但不是每項後院改造工程都值得花大錢，有些設施實際上使用頻率不高，最後形同浪費。在花錢購買這些容易讓人後悔的設施之前，不妨參考專家建議再做決定。Real Simple報導訪問家庭服務Angi的共同創辦人希克斯（Angie Hicks）與線上景觀設計Yardzen景觀建築師暨設計總監蘭哈特（Kevin Lenhart），分享5種不建議花大錢購買或安裝的後院設施。

1. 兒童遊樂設施

蘭哈特說，孩子的喜好一向變幻莫測，即使是最豪華的遊樂設施，也可能很快就會玩膩，很多父母花大錢添購精緻的遊樂設施，結果沒過多久孩子就不玩了。他建議選擇成本低且容易更換的遊樂設施，以應對孩子成長和喜好改變的需求，單純保留開放空間，方便隨意替換各種遊樂設施，通常是設計遊樂場的最佳方式。

2. 泳池、熱水池與桑拿

彈性較低，而且只有單一用途的桑拿房或泳池等景觀工程可能較沒有吸引力，當庭院空間有限時更明顯，選擇只能季節性使用的單一用途設施需要特別三思，因為最後可能會為了每年僅用幾個月的設施，而犧牲大片土地空間。

3. 嵌入式彈簧床

蘭哈特說，嵌入式彈簧床常被列為庭院中較危險的物品之一，而且價格昂貴、缺乏彈性，最終只會在地上留下一個坑洞。

4. 運動場

蘭哈特說，運動場設施成本高昂，還會佔用大量空間，務必三思增設運動場可能帶來的機會成本。每月在家打一次匹克球或許很愜意，但可能不值得為此將大片院子鋪上混凝土；若將相同區塊改為更具彈性的設計，能容納更多樣的活動，可能更實用。

5. 時下流行設備

不論是披薩烤爐、無煙火坑，還是戶外電視，蘭哈特說，任何瞬間爆紅的設備很快就會退流行。這不表示只能打安全牌，但需要注意事物的流行程度，並理智思考。如果想要跟隨流行，不妨選擇價格較划算的項目，例如購買價格較低的披薩烤箱，不要購買高檔的嵌入式窯爐，除非你十分確定，即使退流行後，仍然會繼續使用這類物品。

購買設施之前，應該考慮後續維護成本、實際用途與未來效益。希克斯表示，除了安裝成本，也別忘記許多庭院設施需要維護，會持續耗費時間和金錢。如果每周五原本就會享用披薩，確實很適合添購一台戶外披薩烤爐；但如果只是在欣賞別人的設備後，開始幻想自己舉辦戶外電影之夜和大型賽事派對，卻沒考慮到季節天氣變化，還可能需要反覆架設螢幕和喇叭，最後可能很少使用。不妨先嘗試價格較低的投影機和布幕，確定自己真正喜歡再考慮購買新設備。

如果未來會出售房屋，有些裝修工程的效益可能不如其他項目。希克斯說，整體景觀美化、露台、陽台和花園，通常能提升房屋價值，但像游泳池、桑拿房等較大型的工程，以及更複雜的項目，有時反而會降低房屋的價值。考慮購買高價設施時，切勿倉促做決定。如果是已經構思多年的計畫，較可能會經常使用該設施，但如果是最後一刻才加入的項目，就可能不會經常使用。