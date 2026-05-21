營養價值沒差 這五種商品可放心購買「非有機」

很多人選購食品蔬果時會著重選擇標註為有機的商品，專家說樹堅果、草莓和香蕉等五種食品其實不用選有機的。有機食品示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Quilia）

很多人買東西時會特別選購標榜「有機」的產品，特別是食品，但為什麼要買有機，以及什麼是有機、有機的定義是什麼有些人可能說不出來或說不清楚。Simply Recipes報導，「美國農業部 有機認證」（USDA organic certification）是符合聯邦指導準則的食品才能獲得，這些方針包括土壤品質、動物飼養的方法、病蟲害和雜草控制及添加劑的使用，要注意的是特定的肥料和殺蟲劑可用於有機產品，但所用的化學物質不能是合成的。

有機肉品也有相關規定，包括動物須飼養的環境必須讓牠們能像在野外一樣放牧及漫步，飼料必須是有機的，不得使用抗生素或激素。

加工食品和多種成分的食物也有規範，包括它們不得含有人工防腐劑、色素或香料，成分都必須是有機的。

註冊營養師、書籍「Total Body Diet For Dummies」的作者雷特妮（Vicki Shanta Retelny）說，說到營養，研究顯示有機種植和以傳統方式種植的農作物在營養價值上並沒有不同，而有機的食品通常較貴。有機和一般傳統食品各有優缺點，報導列出五種其實可以放心不買有機的食品。

首先是樹堅果，指的是生長在樹上，有硬殼的果實和種子，例如開心果、胡桃、巴西堅果、夏威夷豆和美國山核桃（pecans），雷特妮說，這些堅果有堅硬外殼，可保護內部堅果免受農藥汙染，因此可放心購買以傳統方式種植的樹堅果。

香蕉也在不需購買有機的清單中。雷特妮說，有些有機農產品沒來由地就被冠上「健康」光環，但她不會浪費錢買有厚皮的蔬果，如香蕉、酪梨、橘子、馬鈴薯、瓜類、鳳梨或洋蔥。

因為農產品對健康有益，營養師寧可你吃以傳統方式種植的，勝過完全不吃。註冊營養師懷特（Dana Angelo White）說，她從不買有機草莓，她最喜歡在草莓當季時到農夫市集挑選當地草莓，她也常常買以傳統方式種植的草莓。

懷特說，雖然草莓常在「最髒的12種蔬果」名單中榜上有名，但其實以傳統方式種植的草莓遠比大家想的安全，根據「美國農藥與食品聯盟」（Alliance for Food and Farming）的農藥殘留計算機（Pesticide Residue Calculator），她就算一天吃超過453杯草莓也不會有任何事，即使那些草莓的農藥殘留量有農業部許可的最高農藥殘留量，她說她的家人非常愛吃草莓，因此她寧可把錢省下來買更多草莓。

註冊營養師、主廚帕西奧內（Jenny Passione）說，橄欖油不用一定要買有機的，她建議仔細閱讀包裝上的標籤，選擇標有「初榨」和「冷壓」的單一產地高品質橄欖油，也要注意摘採日期，確定不超過兩年。此外，選擇裝在深色玻璃瓶或鐵罐中的橄欖油，保護橄欖油不受光照影響，這會讓橄欖油氧化和變質。

餅乾、糕點和其他烘焙食品也不需選擇有機，選擇有機或以有機食材製成的甜點並沒有錯，但它們終究是甜點，營養價值有限，有機的甜點並沒有更健康，因此就選自己喜歡的甜點並好好享受就可以了。