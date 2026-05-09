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于右任版台電LOGO怎麼來？61年前文章記載 酬勞是2顆大西瓜

記者楊德宜／台北即時報導
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圖為1958年5月7日，于右任（前排左）八秩大壽，祝壽酒會上，當時的童星張小燕（...
圖為1958年5月7日，于右任（前排左）八秩大壽，祝壽酒會上，當時的童星張小燕（前排中）也到場祝賀。(聯合報系資料照片)

台灣電力公司更換LOGO，引起正反不一評價，外界譏諷原本的字樣是取自書法名家于右任字帖拼湊而成，不過，華梵大學人文藝術學院院長黃智陽昨(8)天在臉書PO出1965年元旦發行的台電月刊25期中「右老墨寶與臺電」文章，內容詳述當時專程請託于右任題字的過程，以及「酬勞」只是兩顆大西瓜，于右任驚喜收下，當場吩咐傭人切西瓜與在場客人分享。

摘錄自「右老墨寶與臺電」文章內容，「右老為一代書聖，他的法書，最受世人崇拜；他對本公司曾留下不少的墨寶，台電同仁每天幾乎直接觸到它，因此對右老實最為親切熟稔。本公司的公物上，如信封、信紙、出版物、車輛、招牌、場所用的『臺灣電力公司』6字墨寶，是在民國42年間寫的」。

當時台電請託于右任寫「臺灣電力公司」及「服務所」二份法書作為招牌之用，該文作者「止誠」拿兩張上好的宣紙前去拜見，對于右任說，「台電的單位遍及全省各地，能有右老的墨寶，不但為台電增光，且將與寶島河山共垂不朽」。于右任聽了很高興，不但一口答應，而且不到3天就寫好，「這恐怕是右老對本公司最早的一張墨寶，現在全省各大小單位的招牌，所用于體台灣電力公司的招牌，都是那次所寫」。

根據文章內容，「止誠」過幾天帶了兩顆重達36台斤的大西瓜專誠去道謝，當時會客室很多客人，于右任第一次看見如此大的西瓜，立即吩咐傭人把它剖開，和客人共享。

華梵大學人文藝術學院院長黃智陽找出1965年1月1日發行的台電月刊25期中「右老...
華梵大學人文藝術學院院長黃智陽找出1965年1月1日發行的台電月刊25期中「右老墨寶與臺電」文章，「台灣電力公司」的6個書法字是台電請託于右任題字，非集字而成。(取自「黃陽」臉書)

圖為台灣電力公司。(本報資料照片)
圖為台灣電力公司。(本報資料照片)

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