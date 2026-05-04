家常燉牛肋條食譜公開 他加一食材驚喜：口味更鮮甜

網友分享「蛤蜊燉牛肋條」作法。料理示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Annushka Ahuja ）

家常料理易上手！小紅書 網友「輕舟食記」分享一道「蛤蜊燉牛肋條」，引來不少網友分享實作經驗與改良建議，得到廣泛關注。該料理主打簡單食材與原汁原味，透過牛肉油脂與海鮮鮮味結合，形成獨特風味。整體討論顯示，此類強調自然調味與食材品質的湯品，受到家庭料理族群青睞。

「輕舟食記」在影片中表示，該料理靈感來自嘗試不同燉湯組合，意外發現牛肋條與蛤蜊搭配後風味突出，形容「像發現新大陸」。實際做法為先將牛肋條下鍋煎至表面微焦，再加入洋蔥與薑片炒出香氣，接著注入熱水以大火煮開並撇除浮沫，轉小火燉煮約60分鐘，使肉質達到軟嫩帶彈的口感。最後加入蛤蜊煮至開口，僅以胡椒粉與蔥花提味，不額外加鹽，以保留食材本身風味。

「輕舟食記」也提到，是否先將肉類汆燙去腥，取決於個人選擇與食材新鮮度，指出汆燙雖能去除雜味，但同時也可能流失部分肉香。其成品湯頭清爽鮮甜，牛油香氣與蛤蜊鮮味融合，被形容為「出乎意料的鮮美」，適合各年齡層食用。

在留言區中，不少網友分享改良吃法，其中以加入芹菜末最受討論。多位網友認為牛肉與芹菜風味相互提升，能讓湯頭更加清爽，也有人建議加入薄荷等配料，呈現不同風味層次。另有網友提醒蛤蜊新鮮度為關鍵，若食材品質不佳，可能影響整體風味。

此外，料理細節也引發討論，包括燉煮時間與工具選擇。有網友詢問是否需使用壓力鍋，「輕舟食記」則回應一般燉煮約60分鐘即可達到軟嫩口感，並表示較偏好傳統燉煮方式。也有實際嘗試的網友回饋，延長燉煮時間後湯頭風味更佳，整體評價正面。