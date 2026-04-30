加入冰箱裡一食材 「不用美乃滋」做出更濃郁馬鈴薯沙拉
聽新聞
test
0:00 /0:00
沒有美乃滋也能做出馬鈴薯沙拉嗎？事實上，只要利用冰箱裡的現有食材，就做出濃郁美味的馬鈴薯沙拉！日本媒體「TRILL News」日前分享了一個食譜，不需要美乃滋，只要用冰箱裡常見的食材，就能輕鬆做出令人指大動的馬鈴薯沙拉。
這道馬鈴薯沙拉的食材與做法如下：
食材：
•馬鈴薯：2顆
•冷凍什錦蔬菜：30克
•鹽：1/2小匙
•黑胡椒：適量
•起司片：2片
•水煮蛋：1顆
這道食譜就是用起司片取代美乃滋，所有材料都是冰箱裡現有的食材。而且做法相當簡單。
做法：
1.馬鈴薯去皮，切成一口大小的塊狀，放入耐熱碗中。
2.封上保鮮膜，放入微波爐，以600W加熱3分鐘。加熱到竹籤可輕鬆穿透馬鈴薯即可。加熱時間可能因微波爐品牌型號而異，請根據實際情況調整。
3.將冷凍什錦蔬菜、鹽和黑胡椒加入2中，再次放入微波爐，以600W加熱2分鐘。
4.用手撕碎起司片，水煮蛋切成適當大小，一起放入3中。
5.一邊攪拌，一邊將馬鈴薯搗成泥即可。馬鈴薯的熱度可完全融化起司，使食材均勻混合。
不用美乃滋的馬鈴薯沙拉口感清爽，加了起司片後，味道變得濃郁醇厚。冷藏後味道更佳，非常適合當冰箱常備菜。
報導最後指出，馬鈴薯沙拉是一道深受大人小孩喜愛的經典菜餚，這道起司馬鈴薯沙拉做法簡單又好吃，即使是美乃滋馬鈴薯沙拉的擁護者也一定要試試看。
上一則
妮可基嫚、蒂妲史雲頓驚喜合影 香奈兒最新度假系列重返比亞里茲
下一則