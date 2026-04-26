Trader Joe's必買這罐有機優格 華人分享燕麥碗食譜

網友分享Trader Joe's大罐優格。優格燕麥碗示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@ Irina Edilbaeva ）

超市好物推薦！一名在美生活的華人網友「小丸子在美國」近日於小紅書分享，在連鎖超市Trader Joe's 隨手挑選的一款大桶裝有機優格（Organic whole milk yogurt french vanilla），意外帶來驚艷口感，不僅形容「細膩絲滑、微甜順口」，更直呼堪稱「老北京酸奶平替」，貼文曝光後引發網友熱議與跟風購買。

小丸子表示，原本只是想購買一款容量較大的優格用來製作燕麥碗，於是隨機挑選了法式香草（French Vanilla）口味嘗試，未料一吃便驚為天人。她形容該優格口感滑順、甜度不高，入口綿密，讓人忍不住一口接一口，「一下子吃了好多」，整體風味更讓她聯想到中國常見的老北京酸奶。

價格方面，該產品約不到5美元，以大容量而言性價比頗高，也成為她推薦的原因之一。她指出，目前僅嘗試過該口味，但已對其表現感到滿意，未來也有意嘗試其他風味。

除了直接食用，小丸子也分享簡單的「隔夜燕麥碗」做法，只需將燕麥、優格與香蕉切片分層堆疊，放入冰箱冷藏一晚，隔日即可食用。她強調這類搭配不僅製作方便，還具有高飽足感與相對低熱量的優點，直言「發現新大陸」。

貼文留言區同樣熱絡，不少網友詢問甜度與配料細節，小丸子回應「不甜超好吃」，並補充配料表供參考。另有網友關心燕麥種類，她則分享自己使用的燕麥原本需以牛奶烹煮，但後來發現以熱水浸泡即可食用，更為便利。

此外，也有網友從專業角度分析口感來源，指出該產品可能因果膠（Pectin）含量較高，才呈現出特別滑順的質地；另有消費者分享自己長期回購原味款，並搭配蜂蜜與穀物食用，顯示該系列產品在當地已有一定人氣。