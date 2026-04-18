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維他命B群、魚油等保健食品需要放冰箱嗎？醫師這樣說

記者陳智華／台北即時報導
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醫師劉博仁在「劉博仁營養功能醫學專家」臉書粉專表示，保健食品多數不需要冷藏，但開...
醫師劉博仁在「劉博仁營養功能醫學專家」臉書粉專表示，保健食品多數不需要冷藏，但開封後的魚油或亞麻仁油需要放冰箱。（本報資料照片）

很多民眾覺得冰箱很萬能，食物、食品怕壞，或想延長保鮮期，全部塞冰箱。保健食品需要放冰箱嗎？台灣醫師劉博仁在「劉博仁營養功能醫學專家」臉書粉專表示，保健食品多數不需要冷藏。

劉博仁表示，大部分的錠劑（維他命B群、C、鈣片）在設計時就是以常溫（攝氏25度）為準。冰箱頻繁開關導致的冷凝水，容易讓膠囊黏在一起或發霉。需要冰的包括某些活性益生菌（請看包裝標示）、開封後的魚油或亞麻仁油（預防油脂酸敗）。不需要冰的包括維他命、礦物質、一般膠囊食品。

劉博仁指出，冰箱的「濕度」與「溫差」反而是變質的推手。冰箱存放的三大原則：避光、避濕、避溫差。

如果是咖啡豆與茶葉則不建議放冰箱。劉博仁指出，因為這兩類東西都有「多孔」特性，非常容易吸收異味和濕氣。拆封後請放在陰涼乾燥處，使用密封性好的遮光罐即可。如果非冰不可，除非是為了存放半年以上的「未拆封」真空包裝。且從冰箱取出後，必須等回溫到室溫才能拆封，否則空氣中的水氣會立刻凝結在葉片或豆子上，這泡茶或咖啡就毀了。

至於蔬菜水果也不是通通往冰箱塞。劉博仁表示，有些蔬菜怕冷，冰了反而會「凍傷」或加速腐爛。不要冰包括地瓜、洋蔥、蒜頭、馬鈴薯、南瓜。這些放在通風陰涼處就好。

至於葉菜類（需用報紙或廚房紙巾包裹，維持濕度平衡）、已切開的水果適合冰。劉博仁也說，番茄、香蕉、酪梨等熱帶水果冰了會停止成熟，甚至變黑。

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