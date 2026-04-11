72歲婦每天做三運動 讓身體感覺像40歲

72歲的皮拉提斯教師分享讓身體保持年輕活力的三項運動。運動示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Elina Fairytale）

72歲的皮拉提斯教師希利雅德（Liz Hilliard）已經從事皮拉提斯教學數十年，她表示身體狀況比40歲時更好，但並非透過特殊飲食或藥物，而是每天做運動，不需要特殊器材或場地，而是著重深層核心訓練，她表示這是維持身體活動度的關鍵。

Fit&Well報導，希利雅德發展出融合傳統皮拉提斯原則與彈力帶肌力訓練的運動，其中核心訓練是她的運動計畫裡最重要的一環。她表示核心肌群支撐著脊椎、維持身體平衡和姿勢，所以老化過程維持活動度和韌性的最棒方法之一是保持強壯的核心，她推薦以下三種核心運動。

1. 站姿側向捲腹（Standing oblique crunch）

站姿下，兩腳打開比肩膀稍微更寬、膝蓋微彎，讓髖關節 形成半蹲姿勢，膝蓋與腳踝和肩膀與髖關節各自呈一直線，其中一隻手放在頭後方、手肘往側邊展開，接著身體慢慢往側邊彎，數三秒將一側手肘移向同側大腿，稍微停頓後核心用力，一秒內將身體回到直立狀態，此動作每一邊做10到15下，做完所有次數後再換邊。

如果想降低難度，可以減少動作範圍，身體只要稍微向側邊彎即可；反之若想提高難度，往側邊彎那一側的手握一個啞鈴，向下彎到小腿位置。

2. 前臂側棒式抬臀（Forearm side plank lift）

右側朝下側躺，以右前臂支撐身體，右手肘應位於右肩膀正下方；膝蓋彎曲，左膝疊在右膝上，置於肩膀與髖關節連線的前方，伸直脊椎、兩邊肩膀連成一線，核心用力讓髖關節抬離軟墊，直到膝蓋與頭部呈一直線，接著慢慢下放髖關節回到地面，此動作每一邊做10到15下，做完所有次數再換邊。

如果想降低難度，只要將髖關節抬起並維持姿勢即可，不需要反覆抬起和下降；反之若想提高難度，伸直雙腳改由腳接觸地面，確保從頭到腳呈一直線。

3. 前臂棒式（Forearm plank series）

腹部朝下趴著，以前臂撐起身體，手肘放在肩膀正下方，核心用力抬起膝蓋，讓身體從頭到腳跟呈一直線，維持上半身和骨盆不動，進行以下三個動作。首先是腳跟下壓，先讓雙膝彎曲輕觸地面，從腳跟下壓使雙腿伸直，反覆做10下；第二項動作是膝蓋彎曲，彎曲一側膝蓋讓其接觸地面，另一邊重複相同動作，每邊做10下，過程要控制動作幅度和放慢速度；最後一項是10秒棒式支撐，將雙腿伸直呈穩定棒式，維持10秒。

如果想降低難度，以膝蓋觸地維持棒式，而不是用腳趾支撐；反之若想提高難度，以高棒式姿勢進行上述運動，雙臂伸直、手掌置於肩膀正下方，或增加動作次數和維持時間長度。