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168斷食最後一餐幾點吃？台大研究：這時間讓你8周多瘦1公斤

柯文哲強調不會逃亡 問7000萬台幣交保金「可以減嗎」

168斷食最後一餐幾點吃？台大研究：這時間讓你8周多瘦1公斤

記者林琮恩／台北即時報導
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台大公衛學院健康數據拓析統計研究所副教授曾翎威發現，168斷食結束進食時間較早，比斷食時間較晚的民眾，平均8周內可減少3公分腰圍；示意圖。（AI生成）
台大公衛學院健康數據拓析統計研究所副教授曾翎威發現，168斷食結束進食時間較早，比斷食時間較晚的民眾，平均8周內可減少3公分腰圍；示意圖。（AI生成）

改善體重關鍵，不只是吃多久，而是幾點吃。「168斷食法」成熱門話題，但究竟斷食時間如何選擇最有效？台大公衛學院研究指出，若將每天最後一餐進食時間安排在晚上7時以前，減重效果優於晚間7時之後，在8周內平均可減少體重1公斤、腰圍3公分，血糖控制表現也較佳。

台大公衛學院健康數據拓析統計研究所副教授曾翎威研究團隊，分析全球41項隨機對照試驗，共2287位成人資料，多數為中年且身材肥胖族群。研究針對限時進食定義為進食區間在12小時之內，但多數受試者採取斷食16小時、進食8小時的「168斷食法」，受試者採取限時進食策略的時間，從數周至2年不等，中位數為8周。

「改善體重關鍵，不只是吃多久，而是幾點吃。」曾翎威指出，團隊以最後一餐進食時間區分，最後一餐早於下午5時者為「較早斷食」，下午5時至7時之間為「中斷食」，晚於晚間7時以後為「較晚斷食」，發現較早斷食族群與中斷食族群，比起晚間7時以後才斷食者，平均8周後，可減少體重1公斤、腰圍3公分；至於進食時間長短的影響，目前各項研究中尚無定論。

限時進食策略不考慮攝取熱量，對想要減重民眾來說，相對容易執行，但曾翎威研究發現，採限時斷食的民眾，雖無策略性減少進食量，但受進食時間影響，實際攝取熱量，多較未執行斷食策略之前來得少。

曾翎威指出，斷食啟動時間影響減重成效，原因與人體日夜節律有關，人體代謝並非全天候等效運作，胰島素敏感性早上、下午時間達到巔峰，代表白天身體對血糖處理能力較佳，夜晚則處理效率下降，進而影響代謝調節。根據研究發現，較晚開始斷食、斷食時間短為「最差策略」。

台大公衛學院健康數據拓析統計研究所副教授曾翎威（中）發現，168斷食結束進食時間...
台大公衛學院健康數據拓析統計研究所副教授曾翎威（中）發現，168斷食結束進食時間較早，比斷食時間較晚的民眾，平均8周內可減少1公斤體重、3公分腰圍。台大公衛學院院長鄭守夏（左），台大醫院心臟內科主治醫師簡國龍（右）一起參與研究發表。（記者林琮恩／攝影）

減重 台大

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