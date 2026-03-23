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2026每周「這天」搭機最划算 多數人都猜錯

TVBS新聞網／編輯 劉哲琪 報導
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出國買機票何時最便宜，有大數據整理出來。圖為示意圖。(圖／AI生成)
出國買機票何時最便宜，有大數據整理出來。圖為示意圖。(圖／AI生成)

中東情勢升溫，各大航空公司紛紛調漲燃油附加費，導致出國成本攀升。為節省旅費，不少旅客會策略性選擇搭機出發日期。旅遊搜尋平台Skyscanner近日根據最新機票價格數據分析，公布2026年最便宜的搭機日期。

根據分析，2026年平均票價最便宜的飛行日是周三。Skyscanner進行的調查發現，大多數美國人受訪者對這樣的結果感到意外。僅25%的美國人認為周三是最便宜的搭機日。31%的人認為周二最便宜、12%的人認為周一最便宜。

根據Skyscanner的資料，最便宜的搭機日會因航線和月份而異，但周間的航班通常需求較低，因此票價也相對較低。

哪一天訂機票最便宜？

Expedia提供給NerdWallet的數據顯示，若在預訂機票的時間上具有彈性，星期五通常是訂票的最佳選擇。儘管如此，預訂的具體日期不如提早預訂來得重要。航空公司會根據需求、競爭對手的定價以及剩餘機位不斷調整票價，因此行程的彈性與提前購買機票其實更為關鍵。

該提早多久訂機票？

根據機票優惠網站Going的資料，預訂國內航班的最佳時機是提前一至三個月，國際航班則是提前二至八個月。

出國旅遊注意！2026每周「這天」搭機最划算　多數人都猜錯

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