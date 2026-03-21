水煮蛋保存有期限 三技巧告別手殘輕鬆剝好蛋殼

煮水煮蛋時只要注意三個重點，就能告別手殘，輕鬆剝除蛋殼。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Ron Lach）

吃水煮蛋時，剝殼往往是最困難的部分。有時蛋殼很容易剝開，但有時蛋白會黏在蛋殼上，剝得十分狼狽。到底要怎麼剝，才能剝出漂亮的水煮蛋？日本媒體「grape FOOD」請教了日本蛋業協會，向外界公開煮水煮蛋的技巧。

眾所周知，雞蛋 呈一端較尖、一端較圓的橢圓形。日本蛋業協會表示，煮水煮蛋之前，先用圖釘或安全別針在較圓的那一端戳一個小孔。這麼做可以讓水滲入蛋殼膜（蛋殼內側的薄膜）和煮熟的蛋白之間，使蛋殼更容易剝離。

日本蛋業協會也建議，使用放了一段時間的雞蛋煮水煮蛋，比新鮮雞蛋更好剝殼。原因在於新鮮雞蛋的蛋白含有較多二氧化碳，蛋白和蛋殼之間幾乎沒有空隙。基本上，二氧化碳會在雞蛋產下後一週左右排出。此時蛋白和蛋殼之間會形成空隙，使雞蛋更容易剝殼，口感也更好。

對於外傳「煮熟後立即泡冰水較容易剝殼」的說法，日本蛋業協會也證實這是真的。將剛煮好的水煮蛋放入冰水中冷卻，亦可在蛋白和蛋殼之間形成空隙，更容易剝除蛋殼。

綜上所述，以下是輕鬆剝除蛋殼的三大重點：

一、使用放了一段時間的雞蛋。

二、用圖釘或安全別針在圓端戳一個小孔。

三、水煮蛋煮好後立刻泡冰水。

另一方面，水煮蛋的保存期限有多長？根據日本光琳株式會社出版的《雞蛋：化學與加工技術》一書，全熟的水煮蛋在5°C的環境中，可保存2～3個月；在10°C的環境中，可保存3週；在超過25°C的室溫下，可保存3～7天。此外，去殼水煮蛋的保存期限約為帶殼的三分之一到二分之一。

報導也提醒，即使是帶殼的全熟水煮蛋，一般家庭的保存期限比上述時間短。蛋殼完好無裂縫的水煮蛋，在10°C下可保存3～4天，如不知蛋殼何時有裂縫的水煮蛋，最好不要吃。去殼的水煮蛋則建議當天吃完。