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5款好市多牛肉必買 華人教學「爆炒、燉湯、火鍋」一次搞懂

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華人網友分享各種好市多牛肉烹煮的方式。示意圖，非新聞事件圖。(新華社)
華人網友分享各種好市多牛肉烹煮的方式。示意圖，非新聞事件圖。(新華社)

好市多(Costco)販售的大份量牛肉，一直是北美華人家庭常見的食材來源。近日一名在小紅書分享料理的華人網友「霜亮AsianMamaRebel」拍攝影片，介紹自己在好市多最常購買的幾種牛肉部位與料理方式，從爆炒、煎牛排到燉湯與火鍋統統適用。

霜亮表示，自己每次到好市多買肉時幾乎都會固定挑幾個部位，其中首先推薦的是牛側腹肉（flap）。她指出這個部位油花分布明顯、肉香濃郁，價格也相對實惠，是「性價比很高的牛肉」。由於肉纖維較粗，建議一定要逆著紋路切片，再稍微醃製並加入澱粉與油鎖住水分，非常適合做蔥爆牛肉、辣椒炒肉等快炒料理，也可以做成武漢常見的「生燙牛肉」或水煮牛肉。

第二個推薦的則是牛排中相當受歡迎的rib cap，也就是肋眼牛排外圈的部位。她形容這是「牛排界的天花板」，油花分布均勻，只要簡單調味後煎製就非常美味。除了做牛排，她也曾把這個部位切片拿來炒、烤或涮火鍋，口感同樣很好，只是價格相對較高，「拿來炒有點奢侈」。

至於適合燉煮的肉類，她推薦好市多的大塊牛肋排（beck ribs）。她表示這個部位非常適合做韓式紅燒牛肋排或清燉白蘿蔔湯，燉煮後肉質會變得軟爛脫骨，湯頭濃郁，非常適合家庭聚會時燉上一大鍋分享。

影片中也介紹了無骨牛小排（boneless short rib）與常見的牛肉卷（chuck rolles）。她分享一個簡單的料理方式：用孩子喝不完的水果泥搭配蒜蓉與薑蓉醃製牛小排，再放到烤盤上稍微煎烤，就能做出香氣十足的烤牛肉。至於牛肉卷，她則表示家中幾乎每週都會囤一盒，適合快速做成一鍋料理，燉煮或爆炒都很方便。

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