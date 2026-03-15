找不到商品、停車場混亂 好市多最讓人受不了的10件事

好市多是人氣很高的大型零售店，但也有讓人詬病之處，例如停車場很混亂、商品位置常移動等。好市多示意圖，非新聞當事者。（圖／讀者提供）

量大便宜的商品、美食區各種便宜好吃的熟食、知名的科克蘭自有品牌，也難怪好市多 （Costco）有不少忠實粉絲，但即使是常客也有希望好市多可以改進之處，Daily Meal報導根據社群媒體與評論，整理好市多10件最受人詬病的問題。

1. 銷售員強迫推銷

好市多裡常能看到電視、手機和太陽能板的品牌銷售員，對於想要快速有效率採買的消費者來說，窮追不捨的推銷實在讓人害怕。一位網友在Reddit上表示，這些銷售員就像禿鷲一樣站在主通道上，非常煩人；其他網友也表示推銷不僅浪費顧客時間，甚至侵犯私人空間，其中一位網友分享禮貌拒絕手機銷售員的方法，只要說自己的工作單位支付所有手機與網路費就可以了，因為再大的優惠也比不上免費。

2. 網站和應用程式功能過時

許多網友表示，好市多明明是大企業，無法理解為什麼應用程式不增加某些整合功能，例如整合Apple錢包和電子會員卡，以防忘記帶實體卡片到賣場消費。還有很多網友說，希望好市多可以跟上其他超市品牌的應用程式，讓消費者搜尋庫存商品與查詢店內位置更方便，有時候會發生在店裡看到該商品，但應用程式上卻找不到的問題。

3. 擁擠又混亂的停車場

許多網友表示，好市多的停車場擁擠混亂，讓人還沒進賣場就感覺筋疲力盡，特別是周末或節慶期間，有些人在停車場繞半天也找不到車位，只好放棄回家。想找到停車位需要一定的策略，可以在門口附近繞圈，等待空位出現；或是跟著從店裡出來的顧客，等他們開車離開；有些網友建議硬著頭皮停在離入口更遠的地方，雖然要多走一段路，但至少可以遠離混亂，避免和周圍的車門發生碰撞。

4. 走道沒有標示

大部分的超市都會在走道上懸掛標示，讓顧客知道該區塊可以找到什麼種類的商品，但好市多卻沒有這類標示，這並非失誤，而是引誘消費者多花錢的策略。好市多創立背後的關鍵人物普萊斯（Robert Price）表示，他堅持走道不要標示，讓消費者更可能瀏覽每一條走道，購買其他商品。

不少網友表示，雖然明白這是行銷手段，但沒有標示實在是浪費時間，更讓人沮喪的是，好市多員工有時候也不清楚商品位置。

5. 美食區沒有洋蔥機

新冠疫情前，好市多的美食區有洋蔥機與其他調味料，很多人喜歡在熱狗上加新鮮洋蔥切片，或是混合番茄醬、芥末醬與辣椒片等調味料做成「好市多泡菜」，但疫情後洋蔥機完全消失了，有些人猜測可能是顧客用量太多導致虧損，雖然可以向櫃台索取裝在小塑膠杯裡的洋蔥，但並非每家店都提供，很多人仍期盼洋蔥機能回歸。有網友表示沒有洋蔥的熱狗就像沒有陽光的日子。

6. 商品位置常移動

作為讓顧客消費的另一策略，好市多常四處移動商品，因為如果消費者不知道商品的位置，就會花更多時間在店內瀏覽，進而花錢購買原本沒有打算買的商品，但這種手法卻讓某些消費者感到沮喪，一位網友說，如果想找特定商品就得跟著員工一起四處尋找，是到好市多購物最令人惱怒的事情之一。

7. 生鮮食品很快就壞

好市多的生鮮商品是最常被退貨的商品種類之一。一位網友表示，他到好市多買的馬鈴薯、青花菜等蔬果在兩天內就變質，還有人買回家的香蕉直接從綠色變咖啡色。一位好市多員工表示，他會避免購買包裝盒上標註的採收日期超過10天的柑橘類水果，或是超過15天的奇異果、李子、桃子和芒果。

8. 縮水通膨與漲價

許多超市都有商品分量變小但價格上漲的情形，但好市多顧客發現受人喜愛的商品近幾年出現明顯的縮水通膨，像是原本24片裝的餅乾變成21片，原本售價17元、150杯量的Dunkin'咖啡變成22元、130杯，還有尺寸縮小一半的可頌。一位網友實測在同一家好市多購買相同商品的價格變化，2015年時總花費是139.76元，到2023年上漲23%，總花費達到171.26元。

9. 不接受美國運通卡

好市多在2016年轉為和Visa推出獨家會員卡以前，曾經和美國運通有長達16年的合作，現今店裡只接受Visa信用卡，而線上可以使用MasterCard，但就是不能用美國運通卡。不過美國運通比其他信用卡公司收取更高的商戶手續費，商家通常會將這筆費用轉嫁到消費者購買的商品上，由於Visa的商戶手續費較低，Costco就能維持較低價格。

10. 喜愛商品無預警下架

許多人抱怨自己喜愛的商品常常無預警下架，也不知道何時回歸。一位網友說，他常去的好市多最近下架3到4種常買的商品，不清楚是暫時還是永遠缺貨。好市多以這種「尋寶」模式經營其來有自，相較傳統超市有3萬庫存單位，好市多店裡只保留4千庫存單位，商品種類較少代表與供應商議價的空間變大，就能以更低價格販售；另外為了上架新商品，有些舊商品就得強制下架。有一方法可以判斷商品是否即將絕版，就是查看價格標籤上是否有星號，星號代表該商品因為停產、限量等原因即將售罄，建議盡快購買。