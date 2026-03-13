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雞蛋和部分食材組合降低營養 跟它們混吃恐中毒

雞蛋和部分食材組合降低營養 跟它們混吃恐有中毒可能

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雞蛋是全營養食物，搭配其他食材時只要稍加注意就能吃得健康美味。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Felicity Tai）
雞蛋是全營養食物，搭配其他食材時只要稍加注意就能吃得健康美味。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Felicity Tai）

雞蛋的烹調方法豐富多樣，可以水煮、快炒、烘烤，半生不熟也能吃，富含維生素C和膳食纖維以外的必需營養素，是一種用途廣泛的食物。根據日本媒體「39mag」報導，營養師Yukari特別提醒，不是所有食材都能搭配雞蛋，烹調與食用時也要稍加留心，以免破壞營養或引發食物中毒。

Yukari表示，蛋黃中的卵磷脂與植物性食物中的鐵（非血紅素鐵）結合，就會阻礙鐵質吸收。因此，蛋黃不適合與富含鐵的蔬菜、豆類、海藻或高鐵食品一起食用。不過，搭配肉類和魚類不會阻礙鐵質（血紅素鐵）吸收。

雞蛋有一種獨特的硫磺味，這種味道會因食物搭配和烹飪方法的不同而加重。針對這一點，Yukari建議避開氣味濃烈的蔬菜，例如生蒜和生洋蔥，也不要與味道較重的鯖魚、沙丁魚等青背魚搭配食用。若真的想搭配魚類，最好選擇味道清淡的魚類，例如白肉魚或鮭魚。

至於不適合與雞蛋一起烹煮的食材，Yukari指出，蛋白質接觸酸性物質會產生質變，凝固性變高。因此，如果直接將酸性很強的檸檬汁或醋加入生雞蛋中，口感會變硬，最好避免。

另一方面，富含蛋白水解酶的鳳梨、奇異果等水果，以及舞茸，也是不適合搭配雞蛋的食材。這些食材若未經處理就拌入生雞蛋，會分解雞蛋中的蛋白質，降低保水性，導致蛋液無法正常凝固。即使加熱，口感也很差。不過，蛋白水解酶的分解作用遇熱就會衰退，只要先加熱富含蛋白水解酶的食材，就能與雞蛋一起煮。

Yukari提醒，生雞蛋和半熟蛋本身存在細菌汙染的風險。因此，某些食物與未煮熟的雞蛋搭配食用時，必須特別注意食材的新鮮度。

水分含量較高的生菜或生食（如生魚片、義大利燻火腿和煙燻鮭魚）與生蛋或半熟蛋混合食用時，會增加多重細菌汙染的風險。搭配時最好現做現吃，不要隔餐食用。自製的雞蛋沙拉和塔塔醬也要冷藏，務必在當天吃完。

總結來說，「雞蛋＋水＋室溫」的組合很容易滋生細菌，處理雞蛋時請格外小心，以免食物中毒。

Yukari也在最後總結，雞蛋雖然是全營養食物，但搭配其他食材時要特別注意以下幾點：

一、避免搭配富含鐵的蔬菜、豆類、海藻或植物性高鐵食品。

二、搭配大蒜或洋蔥時應先加熱，去除氣味；搭配青背魚時使用生薑、蔥和酒去除腥味。

三、與檸檬汁和醋等酸性物質，或是富含蛋白水解酶的食材搭配時，應特別注意烹調方式，避免影響口感。

四、為避免食物中毒，搭配生食應立刻吃完，不可隔餐；自製的雞蛋沙拉和塔塔醬也要當天吃完。

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