「舊物兌現」成趨勢 淘汰衣物、3C產品回饋金最高上千美元

近年二手回收與換購風氣升溫，愈來愈多精打細算的消費者透過「舊物換現金」或商店抵用金的方式，為自己省下可觀開支。據媒體The Cool Down報導，專家指出，若每年僅將衣櫃中約十分之一的不穿衣物拿去換購，平均即可換回約100美元現金或抵用金；同時，也能減少垃圾量，避免可再利用資源進入掩埋場。

在「汰換舊衣」方面，若是近乎全新、品牌價值較高的服飾，傳統作法是送至寄賣店，以較少心力換取較佳價格。不過，即便衣物未達高端標準，也仍有不少品牌提供回收獎勵計畫。例如The North Face、Levi's與Carhartt等，皆設有舊品回收機制，The North Face提供10美元下次購物折抵；Levi's提供5至30美元商店抵用金；Carhartt則會對符合資格的衣物當場發放禮品卡。民眾可透過搜尋品牌名稱加上「trade-in」或「buyback」，查詢是否有相關方案。

此外，即便原品牌未提供回收計畫，也有接受各品牌衣物的企業或組織。例如Marine Layer提供棉質T恤每件5美元的商店抵用金；GotSneakers則回收各品牌運動鞋並支付現金。若無法換得金錢，一些非營利機構亦提供回收服務，如Cotton Incorporated接受郵寄牛仔褲並提供免費運送。另Trashie推出 Take Back Bag，民眾裝袋寄回舊衣後，可獲得禮品卡或品牌優惠，包括耐吉（Nike）、Allbirds與HelloFresh等。

至於「汰換舊電子產品」，隨著全球消費者頻繁升級手機與電腦，電子廢棄物已成為成長最快的垃圾類別。專家指出，電子產品常含有害化學物質，若未妥善處理，可能對環境造成長期影響。不過，目前已有專門回收設施可拆解裝置、回收有價值材料，甚至提供金錢回饋，鼓勵民眾正確處置舊設備。

在換購方案方面，微軟（Microsoft）針對特定產品最高提供500美元回饋；Gazelle與Decluttr提供現金；蘋果（Apple）則以商店抵用金形式回收，部分品項金額可達1000美元以上。若偏好綜合型賣場禮品卡，亞馬遜 （Amazon）、沃爾瑪（Walmart）與好市多（Costco）亦提供相關計畫。另Big Sky Recycling負責修復與回收手機，並將收益用於支持慈善組織，包括鞋盒計畫（Operation Shoebox），讓舊手機發揮更大社會價值。