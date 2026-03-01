我的頻道

紐時：川習會前 美延後130億美元對台軍售

調查：全美6家超市貨價低於沃爾瑪 好市多居首 平均低21.4%

3月3日是元宵節補今年頭運 備好888元發財金紅包可旺半年

記者陳宏睿／台中報導
本月3日元宵節，命理師分享祭祀流程，以及發財金紅包的使用方式。（楊登嵙提供） 陳宏睿
本月3日是農曆正月十五日元宵節，因正月又稱為元月，夜稱為「宵」，正月十五又是一年的第一個月圓夜，漢文帝就將它定為「元宵節」，又稱「元夜」或「元夕」，命理師楊登嵙說，元宵是補年頭運的日子，也是求財、補財庫的最好時機，可以帶旺今年上半年財運。

命理師楊登嵙說，正月十五「上元節」，為三官大帝之天官大帝的誕辰，三官為上元賜福天官紫微大帝，中元赦罪地官清虛大帝，下元解厄水官洞陰大帝的合稱，全名為「三元三品三官大帝」，亦稱「三界公」，在道教中僅次於玉皇大帝的神明。

楊登嵙指出，上元、中元、下元節、農曆大年初一、二月初二、三月十五財神爺聖誕及「天赦日」，是一年中求財、補財庫的最佳時機。上元農曆正月十五是補年頭運，能旺整個上半年的財運；中元農曆七月十五是補年尾運，為補足下半年的財運；下元農曆十月十五是補明年運，提早補財庫，財源不中斷。

今年元宵是3月3日「元宵節」，想要在這天補財庫，民眾可在元宵節當天，在家準備好三牲、水果等供品，補財庫專用的金紙，向天官大帝祝壽並祈求天官大帝與各路神明賜福賜財。家中如無法擺案桌，也可前往主祀天官大帝或財神的廟宇進行祭拜，家附近若是沒有，土地公廟也是一個好選擇。

民眾祭拜時，要和神明說明自己的名字及住址，祈求賜與財富，祭拜時可準備一個紅包袋，裡面裝168、268或888等吉祥數字的金額，置於供桌之上。

祭拜後可以將此「發財金」做以下方式旺財，便可因努力工作為自己帶來財運：

一、2026年「財神位」在東方，可將此「發財金」放置在家裡或辦公室的東方。

二、隨身攜帶。

三、存放在家裡客廳斜對角「藏風聚氣」的「財位」，

四、存放在保險箱內。

五、安放在神龕上。

六、存入自己的銀行戶頭。

