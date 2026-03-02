美食專欄作家品嘗後評比 大推六款好市多科克蘭起司

對起司很有研究的美食專欄作家Wendy Hector親自品嘗好市多自有品牌的九種起司後，列出六種值得買的和三種不建議買的品項。起司示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Waldemar Brandt）

好市多 （Costco ）的大份量、大包裝商品價格實惠，非常誘人，但也要考慮到自己的消耗商品速度和儲存空間是否足夠，對起司這類容易腐壞的食物來說這一點更是重要，很容易買太多而超過自己能處理的範圍。好市多的自有品牌科克蘭販售來自世界各地的起司，Daily Meal報導，餐廳和美食專欄作家及評論員溫蒂（Wendy Hector）親自品嘗九種科克蘭起司，再納入口味、價格和用途等因素後進行評比，列出值得和不值得買的起司。

溫蒂說她身為資深的餐廳專家，這些年來嘗過和研究過所有種類的起司，並將之運用到這篇文章中，這篇報導選用的起司是她家當地好市多販售的起司，起司買回去後先恢復至適當溫度再打開包裝，她先分析及記錄起司的味道，接著開始品嘗，愈新鮮的先吃，較陳年的後吃，如此反覆品嘗數次，也嘗試不同食用方法和搭配不同食物吃。

溫蒂說她以起司的香氣、口味和口感進行評比，她將這些記錄下來後再依據該種類起司的典型特徵，比對科克蘭的同種起司是否符合，她也考慮的起司的用途和多樣性，有多種用途的起司可以加分，接著讓她決定是否值得購買的是CP值，她將好市多的售價和其他零售商比較，決定是否值得購買。以下是溫蒂列出六種值得買和三種不建議買的科克蘭起司。

值得買的起司

1. 法國進口布里起司（Imported French Brie）

Isigny Sainte-Mère這間獲獎的乳製品公司是科克蘭雙倍乳脂布里起司背後的製造商，起司的香味和口味讓人可以感覺到諾曼第蒼翠蔥鬱的環境。科克蘭布里起司重量超過一磅，是招待一群客人的完美選擇，價錢略高於10元，堪稱價格實惠的奢華享受，室溫是最佳的品嘗環境溫度，起司能表現更多層次感。

起司濃郁、奶油般的口感和豐富的乳脂質地和略鹹、微微的土味完美平衡，帶有淡淡的蘑菇和乾草香，這款起司可以購買後立刻吃，也可以等到期限快到時再享用，風味會更濃郁，質地也更柔軟，烤過後溫暖絲滑的口感也是一絕。

2. 熟成英式切達起司（Coastal Rugged Mature English Cheddar）

這款起司經過15個月的熟成，風味濃厚，令人難以抗拒，每一口都能嘗到新的口味、口感和香氣，吃下去後入口即化，還有帶有鹹味的小顆粒，味道從甜美的果香轉變為鹹鹹的肉味和培根油脂的香氣，最後以礦物味的海洋味道結尾，讓人想一吃再吃，好吃到一個人就能吃完一整塊。

3. 有機菲達起司（Organic Feta）

科克蘭菲達起司放在罐中就散發濃濃香味，溫蒂說吃一口就精神大振，彷彿喝了雙份濃縮咖啡或跳進冰水池。溫蒂說依她的經驗，像這樣鹹度和酸度都很高的起司單吃很難好吃，但科克蘭的卻達到完美平衡，足夠的乳脂和奶油可以中和濃鬱的酸味和辛辣感，這些特點也讓這款起司用途廣泛，既能與甜味食材形成美妙的對比，也能提升鹹味食材的風味。

4. 高達起司（Gouda）

這款起司非常百搭，標籤並沒有說是熟成起司，顯然是新鮮的，擁有清新柔和的味道，口感稍軟、富有彈性、奶香濃郁，一塊兩磅的高達起司售價約12元。

即使剛從冰箱取出還冰冰的，這款起司也有好聞的淡淡香氣，放到接近室溫後香氣更濃，帶有堅果、奶油香和一點甜味，嘗起來也和香味符合，沒有絲毫辛辣、刺激或怪異的味道，鹹度也恰到好處，為它溫和的口感增添了層次感。這款起司真正的亮點在於質地，既緊實又有彈性，咬一口後入口即化，幾乎像奶油一樣柔軟，融化效果也極佳，是製作烤起司三明治的最佳選擇。

5. 芭拉維他卡本內蘇維翁（BellaVitano Cabernet Sauvignon）

BellaVitano是一款美國發明的起司，由威斯康辛州的乳酪製造商Sartori公司生產，於2008年問世。Sartori將其打造為類似切達起司和帕瑪森起司的混合體，質地與高達起司相似，帶有堅果味、奶油味和甜味，用途廣泛，可與各種食物搭配，Sartori充分利用了這一特點，在起司外皮上塗各種調味料，例如這款科克蘭版本就塗抹了卡本內蘇維翁葡萄酒。

顏色鮮豔的紫色外皮可食用，邊緣的起司葡萄酒風味最濃，越中心味道越柔和，起司的堅果味和葡萄酒的果味形成完美對比，所有味道在口中完美交融，質地柔軟滑順，入口即化。

6. 山羊奶起司（Goat Cheese）

溫蒂說科克蘭山羊奶起司是她最常買的起司，也是她的首選，首先是價格實惠，21盎司只要約9元，另外起司的香氣、味道和口感都恰到好處，入菜好吃，塗在餅乾或吐司上也很適合。

這款起司質地輕盈蓬鬆，卻又濃郁絲滑，帶有獨特的新鮮山羊奶風味，口感清爽，適合搭配沙拉，也很容易融化，可入義大利麵醬料或放披薩上，和水果一起吃也很棒，幾乎無所不能。

不值得買的起司

1. 新鮮摩佐羅拉起司（Fresh Mozzarella）

科克蘭的新鮮摩佐羅拉起司不像義大利特產是使用水牛奶製作，所以無法直接相比，但前者鹽巴較少導致起司嘗起來味道平淡，其中的醋酸味顯得突兀讓人不快，口感有點水，即使拿幾片出來瀝乾還是一樣；加熱融化後會稍微好吃一點，但還是不怎麼樣。

2. 曼切格起司（Manchego）

經過六個月的熟成，科克蘭的曼切格起司處於中間地帶，稱為「成熟的」（curado），容易切片而且仍保持年輕起司的彈性。雖然這款起司很美味，但在所有選項中最貴，價格每磅將近14元，雖然比其他零售商的曼切格起司便宜，但沒有足夠的吸引力讓人想花這麼多錢購買。

3. 伊比利亞起司（Gran Reserva Iberico）

科克蘭的伊比利亞起司很不錯，帶有鹹味、油潤感與堅果香，以牛奶、羊奶與山羊奶製作再熟成10個月，但味道卻不如想像中豐富，而顯得很平庸，雖然沒有明確的缺點，但感覺不值將近20元的價格。