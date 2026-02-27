2025年中國人口14億489萬人 連4年減少

2025年末中國人口14億489萬人，比上年末減少339萬人。代表中國人口自2021年見頂後，已經連續4年減少。有經濟學家預計，2027年中國總人口將跌破14億。(本報資料照片)

中國國家統計局28日發布「2025年國民經濟和社會發展統計公報」， 2025年末人口14億489萬人，比上年末減少339萬人。代表中國總人口自2021年見頂後，已經連續4年減少。有經濟學家預計，2027年中國總人口將跌破14億，2039年跌破13億，2047年跌破12億。

其中城鎮常住人口9億5380萬人。全年出生人口792萬人，出生率為5.63‰；死亡人口1131萬人，死亡率為8.04‰；自然增長率為-2.41‰。

國家統計局曾於1月19日發布，截至2025年末，中國總人口為14億489萬人，全年出生人口792萬人、死亡人口1131萬人，人口總量與上年相比減少339萬人。

新浪財經報導，中泰國 際首席經濟學家李迅雷，曾於2025年發布「再論：中國人口往何處去？」文章，指出中國總人口自2021年見頂後，已經連續3年減少。預計2027年中國總人口將跌破14億、2039年跌破13億、2047年跌破12億。

李迅雷當時指出，預計2025年新出生人口將下降到900萬以下，2028年跌破800萬，2035年可能跌破700萬，之後十年的下降速度會有所放緩。

按照聯合國相關標準，中國2021年已進入深度老齡化社會，預計2032年將達到超老齡化社會的標準，到2048年將達到日本目前的老齡化水準。

國家統計局28日發布「2025年國民經濟和社會發展統計公報」中還提到，年末全中國就業人員7億2504萬人，其中城鎮就業人員4億7535萬人，占全中國就業人員比重為65.6%。全年全國城鎮新增就業1267萬人，比上年多增11萬人。

去年全年全中國城鎮調查失業率平均值為5.2%。年末全中國城鎮調查失業率為5.1%。全中國農民工總量3億115萬人，比上年增長0.5%。其中，外出農民工1億8006萬人，增長0.8%；本地農民工1億2109萬人，增長0.1%。

年末廣義貨幣 供應量（M2）餘額人民幣340.3兆元，年增8.5%；狹義貨幣供應量（M1）餘額人民幣115.5兆元，年增3.8%；流通中貨幣（M0）餘額人民幣14.1兆元，年增10.2%。

去年年末中國外匯存底3兆3579億美元，比上年末增加1555億美元。全年人民幣平均匯率 為1美元兌7.1429元人民幣，比上年貶值0.3%。

全年居民消費價格與上年持平。工業生產者出廠價格下降2.6%。工業生產者購進價格下降3%。農產品生產者價格下降3.7%。

12月70個大中城市中，新建商品住宅銷售價格與上月相比上漲的城市個數為6個，持平的為6個，下降的為58個。中古住宅銷售價格與上月相比下降的城市個數為70個；新建商品住宅銷售價格與上年相比上漲的城市個數為5個，下降的為65個；中古住宅銷售價格與上年相比下降的城市個數為70個。