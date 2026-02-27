我的頻道

5星座偏財運轉好 射手抽獎手氣旺、他意外收入增加

五星座偏財運轉好。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kindel Media ）
2026年隨著木星換座、天王星持續在金牛座運行，整體財務星象出現變化。根據《搜狐》命理分析指出，部分星座在偏財領域的機會相對活躍，包括抽獎、中小額投資與分紅收益等層面，運勢波動明顯。

射手座

射手座在2026年被視為偏財運較突出的星座之一。木星進入巨蟹座後與射手形成良好相位，帶動擴張能量。分析指出，上半年尤以3月至5月較為明顯，投資回報或抽獎手氣相對活躍。射手本身敢於嘗試、接受新機會，若結合理性規畫，較容易掌握短期紅利。不過仍建議避免過度冒險，將偏財視為額外收穫而非主要收入來源。

獅子座

獅子座2026年財帛宮有吉星經過，意外收入機會增加。命理觀察認為，獅子的人脈與貴人運較強，財務機會多來自社交圈分享，例如朋友推薦的投資或合作機會。7月至9月被視為相對活躍區間。專家提醒，資訊來源需審慎判斷，避免僅憑人情投資，仍應做好風險控管。

天蠍座

天蠍座偏財運走勢偏向穩健型。隨著冥王星移動，財務宮位逐步明朗，特別是年底11月至12月，分紅、獎金或理財收益可能優於預期。天蠍擅長觀察與布局，適合長期規畫，不利短線投機。若能保持耐心與紀律，偏財收益較易累積。

雙魚座

雙魚座2026年靈感與直覺提升，偏財機會帶有偶然色彩。3月與8月被視為較幸運月份，可能在社交活動或聚會中接觸到意外機會。不過雙魚容易憑感覺行動，更需建立基本理財原則，以免情緒化決策影響資金安全。

水瓶座

水瓶座因天王星影響，財運起伏較大。6月與10月為關鍵時間點，可能出現突然收益或波動風險。專家建議水瓶座2026年以小額嘗試為宜，避免高槓桿操作或過度集中投資，將風險分散才能降低波動衝擊。

整體而言，2026年部分星座偏財機會相對活躍，但星象僅提供趨勢參考，並非保證獲利。理財專家提醒，購買彩券應以娛樂為主，投資前須充分研究市場規律，獲利後也應適度落袋為安。真正決定財務成果的，仍是個人判斷與風險管理能力。

星座運勢

