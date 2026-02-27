不用清潔劑 廚房一小物就能擦除水龍頭水垢「潔亮好閃」

無須清潔劑和海綿，烘焙紙也能輕鬆去除水垢。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vladimir Srajber）

你是否也曾為了難以去除水槽和浴室水垢而煩惱？使用海綿用力擦拭也擦不乾淨，最後只好放棄。日本媒體「grape LIFEHACK」日前報導，經常在Instagram頻道介紹「省時省力清潔小祕訣」的部落客Shii發表了一部影片，用家裡現有的烘焙紙輕鬆去除水垢。

在Shii上傳的影片中，清潔前的水龍頭布滿水垢，渾濁發白，失去原有光澤。Shii將一張烘焙紙折成四根手指大小的四方形，以輕輕畫圓的方式擦拭水龍頭。無須用力，擦拭過的地方很快恢復光澤，變化之大令人驚嘆。

接著Shii也以相同方式擦拭浴室水龍頭。同樣兩三下清潔溜溜，像鏡子一樣閃閃發亮。

「grape LIFEHACK」編輯部實際嘗試Shii的「烘焙紙去水垢清潔法」，效果完全如Shii的影片所示，清潔後的浴室水龍頭，甚至還能反射實測者的手機螢幕。

編輯部在實測後表示，雖然清潔狹小縫隙和表面不平整的地方時，需要一些小技巧，但效果真的很驚人，各位不妨在家試試看。

唯一要注意的是，擦拭時請調整力道，避免刮傷水龍頭或檯面。

▲ 影片來源：Instagram＠shimama23_kurashi（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.