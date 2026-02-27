26歲女年收5.3萬在曼哈頓生活 坦言最大財務難題是這個

26歲的書店經理Eileen Tyrrell年收5.3萬元，她靠著不負債、幾乎沒有可自由支配的開支和支付合理的房租，用不到專家建議年收的一半金額在曼哈頓生活。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Vlad Deep）

想在紐約過舒適的生活，年收入至少要達18.5萬元，但26歲的書店經理泰瑞爾（Eileen Tyrrell）卻以不到這個建議數字一半的年收入住在曼哈頓 ，她靠著盡量不負債、支付合理的房租和幾乎沒有可自由支配的開支這三個法則在紐約生活，生活過得去但最難的是存不了什麼錢。專家說她的生活方式有值得學習的地方，但並不適用於所有人，且泰瑞爾的存款太少，大多數的理財專家仍建議預留三至六個月的開支作為緊急預備金。

泰瑞爾近期接受消費者新聞與商業頻道（CNBC）訪問時表示，她的年薪約5萬3千元，每個月支出預算3477元，其中1566元支付她和兩位室友在曼哈頓雀兒喜（Chelsea）合租的房租，531元用於食物，527元買非必需品，321元支付水電瓦斯帳單，剩下的532元大多數用於保險、交通和訂閱費用，50元償還3千元的學貸，剩90元儲蓄。

泰瑞爾的雙親替她支付電話帳單，除此之外，泰瑞爾能在曼哈頓生活主要歸功於她的精打細算和節儉生活，但這不代表她不會偶爾來點小小的享受，事實上她每天買一杯4元的咖啡，有時會去熟食店點一份培根蛋起司三明治。

泰瑞爾說她不會說謊，也不想美化事實，她的生活很艱辛，但即使需要作出那麼多犧牲和承擔很多壓力，她仍對自己的生活方式感到滿意，覺得很值得。

在很多方面來說，泰瑞爾的故事是個例外，特別是在紐約。搬家公司United Van Lines的數據顯示，愈來愈多紐約人難以應付不斷上漲的生活成本及搬離紐約，紐約是全國遷出比例最多的州之一，僅次於隔壁的新澤西州。

美國銀行的報告顯示，約四分之一的美國人是月光族，此外，使用先買後付模式購買食品雜貨的人數在2024至2025年間增加了14%。聯準會的數據則顯示信用卡債務總金額高達1.23兆元，凸顯許多家庭面臨的財務壓力，泰瑞爾的心態反映疫後時代K型經濟更廣泛的轉變，越來越多美國人刻意削減開支。

麥肯錫去年底的數據也顯示揮霍性支出和非必要支出正在下降，75%的受訪者說他們刻意削減開支。高收入者也在勒緊褲帶，Dollar Tree和沃爾瑪的報告顯示年收超過10萬元的人更頻繁光顧有折扣的零售賣場。

但泰瑞爾的生活方式適用於所有人嗎？報導認為她的故事有很多可以學習之處，但不是每個人都能直接複製她的方式，她之所以能以目前的年薪住在曼哈頓，其中一個主要因素是她沒有龐大債務，她也會刷卡，但她說她一定繳清帳單，從不欠款。

如果已經負債累累，建議首要做的事是透過類似「雪球法」來還款，從小額的欠款開始償還，建立和累積還款動力。也有人會用理財app了解支出狀況，讓每一塊錢都物盡其用。

精打細算和削減開支終究作用有限，對很多美國人來說，高漲的生活成本讓他們必須尋找其他收入來源；泰瑞爾的5.3萬年收不全然來自她的正職工作，其中約8千元來自自由撰稿和當寵物保母的兼職收入，她也試著透過自己的TikTok帳號創造收入。

金融科技平台Self指出，45%的美國人有兼職工作，34%依靠兼職支付生活開銷，即使謹慎消費也沒有背債，很多家庭仍需依靠額外收入來維持財務穩定。

泰瑞爾說她遇到的財務難題之一是儲蓄，她目前只有約1900元的存款，但她對於目前的生活很滿意，也認為事情發展會愈來愈好，她的想法沒有不對，特別是考量到她的年紀和父母會提供的經濟援助，但很多金融專家仍建議持有三至六個月的支出金額預算作為應急基金，這筆錢能在失業或有意料之外的帳單時成為緩衝，存在高利帳戶還能賺取利息。