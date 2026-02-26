我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼達尼見川普帶仿製報紙爭取支持 會後遭押學生獲釋

獨╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴

2026人緣王出爐 3生肖貴人運升溫、愈走愈有人幫

世界新聞網／輯
三生肖今年貴人運佳。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）
三生肖今年貴人運佳。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

2026丙午馬年登場，流年氣場以火旺人和為主軸，人際互動與合作關係成為運勢關鍵。命理觀察指出，在講求圈層與信任的環境下，人緣好壞往往牽動事業發展與財務走向。根據《搜狐》命理報導指出，今年在六合、三合格局加持下，有三個生肖在人際與貴人運方面特別亮眼，被點名為年度「人緣王」，分別是生肖羊、生肖虎與生肖狗。

生肖羊

生肖羊2026年迎來六合太歲之勢，午未相合讓整體氣場與流年高度契合。命理分析指出，屬羊者原本性格細膩溫和、不喜爭執，進入馬年後，這份體貼特質更容易被看見，成為吸引貴人的關鍵優勢。

在職場上，屬羊者較容易獲得同事配合與主管提點，面臨困難時也常有人主動伸出援手；生活層面則人際互動順暢，朋友願意傾訴、家人關係和諧。整體而言，今年的人緣提升並非刻意經營，而是以真誠換來的自然回流，屬於溫和中帶動能的回升型運勢。

生肖虎

生肖虎在馬年形成寅午戌三合火局，氣場與太歲同頻共振，人際能量同步放大。過去因氣勢較強而給人距離感的屬虎者，在火旺之年轉為穩重可靠，容易贏得信任。

分析指出，屬虎者做事坦率、有擔當，馬年有助於將這份直率轉化為領導魅力。職場上有望成為團隊核心，合作關係更加穩固；生活中也較容易獲得長輩提攜與朋友支持。今年適合拓展人脈與圈層，只要維持原有原則與專業實力，貴人助力將隨之而來。

生肖狗

生肖狗同樣步入三合貴人大運，戌土為火庫，象徵厚積薄發。屬狗者一向以忠誠守信著稱，長期累積的人品優勢在2026年逐步顯現。

命理觀察認為，今年屬狗者在人際關係上屬於穩健上揚型，舊有關係更為牢固，新的人脈亦陸續出現。工作場合易獲同事支持與上司肯定，生活圈中則氣氛融洽、互動順暢。人緣的提升來自多年誠信積累，而非短期操作，屬於越走越有人幫的格局。

整體而言，2026年強調合作與信任的重要性。專家建議，無論生肖為何，都可透過守信負責、減少計較與保持感恩心態，為自己累積更長線的人脈資產。丙午馬年在火能量推動下，人際網絡重新洗牌，若能以真誠為本，將更容易迎來貴人相伴與發展機會同步升溫。

世報陪您半世紀

生肖運勢

上一則

2026年燃油效率最佳油電混合車前四名 現代或豐田誰更划算？

延伸閱讀

3星座低調財運卻放大 白羊搶先機拿紅利、他悶聲發財

3星座低調財運卻放大 白羊搶先機拿紅利、他悶聲發財
2026三生肖福氣入命 屬豬壓力減輕、他戀愛運轉佳將遇好對象

2026三生肖福氣入命 屬豬壓力減輕、他戀愛運轉佳將遇好對象
火馬年恐難安寧 三大生肖財庫破洞

火馬年恐難安寧 三大生肖財庫破洞
3生肖晚年享清福 屬牛苦盡甘來、他子孫團聚家庭更溫暖

3生肖晚年享清福 屬牛苦盡甘來、他子孫團聚家庭更溫暖

熱門新聞

命理老師提醒，馬、龍、鼠為火馬年事業運較差的三個生肖，務必保守為宜，保持冷靜。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@www.kaboompics.com）

火馬年恐難安寧 三大生肖財庫破洞

2026-02-18 21:25
有網友指出，想要清除浴缸壁上的皂痕，只要先在浴缸或淋浴間表面灑上小蘇打粉，再噴灑一層過氧化氫，靜置約15至20秒後，用抹布擦拭即可完成清潔；示意圖。(取材自Pexels @Liliana Drew)

她教一招「去除皂垢」只需用這2材料 浴缸清潔溜溜

2026-02-21 20:25
豪華旅行是許多退休族的夢想，沒做好資金規劃反而容易陷入財務危機。郵輪示意圖，非新聞事件圖。(路透)

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

2026-02-21 19:25
中國民間將農曆新年正月初七稱為「人日」，並有「人日三不做，不富也安康」之說。（新華社）

大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」

2026-02-23 00:40
三生肖晚年享福。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

3生肖晚年享清福 屬牛苦盡甘來、他子孫團聚家庭更溫暖

2026-02-20 21:25
近年汽車配備愈來愈齊全、多元，但不是每個配備都讓人滿意。示意圖。（圖／AI生成）

汽車裡最不實用的東西？一票網友點名1配備：開車易分心

2026-02-22 23:28

超人氣

更多 >
可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元
川普國情咨文提新版退休計畫 祭每年最高1000元補貼

川普國情咨文提新版退休計畫 祭每年最高1000元補貼
滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘

滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘
艾普斯坦前女友受邀雀兒喜婚禮 柯林頓家族關係再遭疑

艾普斯坦前女友受邀雀兒喜婚禮 柯林頓家族關係再遭疑
勞勃狄尼洛鼓吹民眾抵抗總統 川普反擊：有病、智商低

勞勃狄尼洛鼓吹民眾抵抗總統 川普反擊：有病、智商低