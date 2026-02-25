我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳喊話「市場搞錯了」：AI代理將讓本業更強

涉白領犯罪 洛杉磯聯合學區總監家被FBI突襲

奧馬哈兩車路口等紅燈 瞬間地面崩墜落天坑

世界新聞網／輯
兩車輛停等紅燈時遭地面塌陷形成的天坑吞沒，所幸駕駛安全脫困。(翻攝自wctv畫面 ，若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。This image is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.)
兩車輛停等紅燈時遭地面塌陷形成的天坑吞沒，所幸駕駛安全脫困。(翻攝自wctv畫面 ，若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。This image is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.)

內布拉斯加州奧馬哈(Omaha)一處路口25日發生地面崩落事故，兩車輛於停等紅燈時突遭地面塌陷形成的天坑吞沒，所幸駕駛及時脫困，未傳出傷亡。

根據WOWT報導，事發於當地時間下午，監視器畫面中可見一輛酒紅色休旅車與一輛銀色皮卡停在路口等候紅燈，車輛下方路面突然塌陷形成天坑，兩車瞬間墜入坑洞中。兩名駕駛在緊急救援人員抵達前，已自行從車內爬出，並安全離開塌陷範圍。警方指出，兩人均未通報受傷。

事故發生後，相關單位調派拖吊車到場，並於當晚將兩輛受困車輛吊離天坑。工程人員也於晚間展開清理作業，移除塌陷處周邊破裂的混凝土，評估地基受損情況。目前該路段已全面封閉，警方預估將封路數日進行修復。

工程人員指出，車輛墜落後發現地下自來水管破裂，初步研判天坑成因可能為地下加壓水管滲漏，長期沖刷導致土壤流失，最終支撐路面的地基遭侵蝕而塌陷。接下來將全面勘查地下空洞範圍，確認是否存在與主坑洞相連的空隙。

▲ 影片來源：Facebook＠WCTV.tv（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

世報陪您半世紀

內布拉斯加州

上一則

愛恨交織難放手 3組星座配對最易陷入「虐戀循環」

延伸閱讀

紐約舊雪未消26日或再迎新雪 今轉晴回溫清雪總動員

紐約舊雪未消26日或再迎新雪 今轉晴回溫清雪總動員
南太浩湖3男調雪鏈 遭皮卡撞飛重傷

南太浩湖3男調雪鏈 遭皮卡撞飛重傷
紐約市交通解禁 曼達尼喊「小心駕駛」：路面仍結冰

紐約市交通解禁 曼達尼喊「小心駕駛」：路面仍結冰
場邊人語／聖大表現 多年僅見

場邊人語／聖大表現 多年僅見

熱門新聞

命理老師提醒，馬、龍、鼠為火馬年事業運較差的三個生肖，務必保守為宜，保持冷靜。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@www.kaboompics.com）

火馬年恐難安寧 三大生肖財庫破洞

2026-02-18 21:25
有網友指出，想要清除浴缸壁上的皂痕，只要先在浴缸或淋浴間表面灑上小蘇打粉，再噴灑一層過氧化氫，靜置約15至20秒後，用抹布擦拭即可完成清潔；示意圖。(取材自Pexels @Liliana Drew)

她教一招「去除皂垢」只需用這2材料 浴缸清潔溜溜

2026-02-21 20:25
豪華旅行是許多退休族的夢想，沒做好資金規劃反而容易陷入財務危機。郵輪示意圖，非新聞事件圖。(路透)

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

2026-02-21 19:25
中國民間將農曆新年正月初七稱為「人日」，並有「人日三不做，不富也安康」之說。（新華社）

大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」

2026-02-23 00:40
三生肖晚年享福。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

3生肖晚年享清福 屬牛苦盡甘來、他子孫團聚家庭更溫暖

2026-02-20 21:25
年後屬虎者可望靠著創業等方式讓收入增加。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@fauxels）

4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 

2026-02-17 20:25

超人氣

更多 >
蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯
川普當面嗆最高院 大法官全程這表情 灌水投資被CNN打臉

川普當面嗆最高院 大法官全程這表情 灌水投資被CNN打臉
紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡
川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面

川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面
新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除

新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除