奧馬哈兩車路口等紅燈 瞬間地面崩墜落天坑

兩車輛停等紅燈時遭地面塌陷形成的天坑吞沒，所幸駕駛安全脫困。(翻攝自wctv畫面 ，若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。This image is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.)

內布拉斯加州 奧馬哈(Omaha)一處路口25日發生地面崩落事故，兩車輛於停等紅燈時突遭地面塌陷形成的天坑吞沒，所幸駕駛及時脫困，未傳出傷亡。

根據WOWT報導，事發於當地時間下午，監視器畫面中可見一輛酒紅色休旅車與一輛銀色皮卡停在路口等候紅燈，車輛下方路面突然塌陷形成天坑，兩車瞬間墜入坑洞中。兩名駕駛在緊急救援人員抵達前，已自行從車內爬出，並安全離開塌陷範圍。警方指出，兩人均未通報受傷。

事故發生後，相關單位調派拖吊車到場，並於當晚將兩輛受困車輛吊離天坑。工程人員也於晚間展開清理作業，移除塌陷處周邊破裂的混凝土，評估地基受損情況。目前該路段已全面封閉，警方預估將封路數日進行修復。

工程人員指出，車輛墜落後發現地下自來水管破裂，初步研判天坑成因可能為地下加壓水管滲漏，長期沖刷導致土壤流失，最終支撐路面的地基遭侵蝕而塌陷。接下來將全面勘查地下空洞範圍，確認是否存在與主坑洞相連的空隙。

▲ 影片來源：Facebook＠WCTV.tv（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.