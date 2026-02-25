我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

艾普斯坦檔案赫見霍金與比基尼女合影 家屬說話了

一洲焦點／川普108分鐘國情咨文 國會如兩個世界

老婦想關閉電視字幕打了客服電話 竟被詐騙百萬

世界新聞網／輯
近幾年以技術支援名義詐騙的案件層出不窮，民眾務必提高警覺。長者詐騙示意圖，非新聞當事人。（取材自pexels.com@Teona Swift）
近幾年以技術支援名義詐騙的案件層出不窮，民眾務必提高警覺。長者詐騙示意圖，非新聞當事人。（取材自pexels.com@Teona Swift）

亞利桑納州固特異（Goodyear）一名老婦人不知道如何關閉Roku電視上的隱藏式字幕，因此上網搜尋解決方法，她連到一個看似是官方的網站並撥打電話，電話另一端的「客服」要求老婦人支付200元並在電腦上安裝遠端存取軟體處理問題，盜取受害者個資並偽裝成政府機關官員施壓受害者購買黃金線下面交，導致老婦人損失150萬元，警方最終逮捕28歲的嫌犯。民眾應謹記合法機關絕不會以逮捕名義要求轉帳，遇到可疑要求應掛斷通話查證和尋求協助。

Moneywise報導，根據聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission），過去四年內被詐騙金額達1萬元的成年人增加四倍以上，而被詐騙金額達10萬元以上的老年人則增加超過七倍。這類詐騙通常以「帳戶被盜用」、「個資被用於犯罪」、「裝置有資安風險」三種謊言欺騙受害者，詐騙份子還會透過搜尋引擎最佳化或付費買廣告讓偽造的官方網站出現在搜尋結果上方，使心急的受害者踏入陷阱。

當老婦人開啟通話後，詐騙份子謊稱帳戶被好幾個人盜用，並偽裝成聯邦貿易委員會的官員施加壓力，讓受害者的挫折轉變為恐懼和迫切需要遵守司法的心理。聯邦調查局表示，一旦受害者安裝遠端存取軟體，詐騙份子便能竊取受害者的敏感資訊、登入銀行帳戶與安裝惡意軟體，受害者甚至還沒意識到自己被詐騙，銀行帳戶就已經被搬空。

詐騙份子為了讓受害者持續付錢，謊稱國稅局正在調查，不遵從保護協定將會被逮捕，讓受害者感到急迫與驚慌，無法喘口氣或尋求他人意見。數個月內，老婦人被誘導多次購買黃金，每次花費20萬元，並聽從指示將黃金交給專門的「快遞員」。這種線下面交的方式讓銀行與受害者更難追查金流。

許多技術支援詐騙會依照以下的劇本進行，首先是透過搜尋結果、彈出廣告或來電等方式製造假問題，並要求安裝軟端存取軟體以利「維修」、「診斷」，再聲稱受害者銀行帳戶遭到盜用或受到調查，需要透過電匯、加密貨幣、禮物卡或黃金等難以追查和退款的方式付款。

合法的公司絕對不會打給客戶通知裝置有病毒，如果技術人員告訴客戶不要聯絡家人或銀行，很可能是詐騙，合法公司也不會透過Telegram、WhatsApp等加密聊天室溝通，另外尋找技術支援時千萬不要相信搜尋結果出現的隨機電話號碼，而是直接輸入網址前往公司官方網站。

若感覺自己遭受詐騙，立刻中斷電話，聯絡金融機構凍結帳戶、更換所有密碼並掃描裝置上的病毒，即時反應或許能減少損失。仔細驗證支援管道、拒絕陌生人遠端存取、尋求可信賴的親友意見，避免微小的技術問題變成人生的財務災難。

世報陪您半世紀

詐騙 加密貨幣 亞利桑納州

上一則

蛋殼12種妙用 去咖啡漬、煮高湯都靠它

下一則

沉默的榮耀、歸隊上榜 6部必看諜戰劇掀起追劇熱潮

延伸閱讀

電費帳單高得嚇人？小心這些沒開也耗電的吃電怪獸

電費帳單高得嚇人？小心這些沒開也耗電的吃電怪獸
退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款
80歲仍困於生計無法退休 過來人分享最後悔理財錯誤

80歲仍困於生計無法退休 過來人分享最後悔理財錯誤
想跳槽？「保住現職都很難」 五件事應對AI帶來的失業危機

想跳槽？「保住現職都很難」 五件事應對AI帶來的失業危機

熱門新聞

命理老師提醒，馬、龍、鼠為火馬年事業運較差的三個生肖，務必保守為宜，保持冷靜。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@www.kaboompics.com）

火馬年恐難安寧 三大生肖財庫破洞

2026-02-18 21:25
有網友指出，想要清除浴缸壁上的皂痕，只要先在浴缸或淋浴間表面灑上小蘇打粉，再噴灑一層過氧化氫，靜置約15至20秒後，用抹布擦拭即可完成清潔；示意圖。(取材自Pexels @Liliana Drew)

她教一招「去除皂垢」只需用這2材料 浴缸清潔溜溜

2026-02-21 20:25
豪華旅行是許多退休族的夢想，沒做好資金規劃反而容易陷入財務危機。郵輪示意圖，非新聞事件圖。(路透)

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

2026-02-21 19:25
中國民間將農曆新年正月初七稱為「人日」，並有「人日三不做，不富也安康」之說。（新華社）

大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」

2026-02-23 00:40
三生肖晚年享福。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

3生肖晚年享清福 屬牛苦盡甘來、他子孫團聚家庭更溫暖

2026-02-20 21:25
年後屬虎者可望靠著創業等方式讓收入增加。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@fauxels）

4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 

2026-02-17 20:25

超人氣

更多 >
谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店

谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店
蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯
川普國情咨文一次看 演說107分鐘超越去年

川普國情咨文一次看 演說107分鐘超越去年
川普當面嗆最高院 大法官全程這表情 灌水投資被CNN打臉

川普當面嗆最高院 大法官全程這表情 灌水投資被CNN打臉
川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面

川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面