老婦想關閉電視字幕打了客服電話 竟被詐騙百萬

近幾年以技術支援名義詐騙的案件層出不窮，民眾務必提高警覺。長者詐騙示意圖，非新聞當事人。（取材自pexels.com@Teona Swift）

亞利桑納州 固特異（Goodyear）一名老婦人不知道如何關閉Roku電視上的隱藏式字幕，因此上網搜尋解決方法，她連到一個看似是官方的網站並撥打電話，電話另一端的「客服」要求老婦人支付200元並在電腦上安裝遠端存取軟體處理問題，盜取受害者個資並偽裝成政府機關官員施壓受害者購買黃金線下面交，導致老婦人損失150萬元，警方最終逮捕28歲的嫌犯。民眾應謹記合法機關絕不會以逮捕名義要求轉帳，遇到可疑要求應掛斷通話查證和尋求協助。

Moneywise報導，根據聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission），過去四年內被詐騙 金額達1萬元的成年人增加四倍以上，而被詐騙金額達10萬元以上的老年人則增加超過七倍。這類詐騙通常以「帳戶被盜用」、「個資被用於犯罪」、「裝置有資安風險」三種謊言欺騙受害者，詐騙份子還會透過搜尋引擎最佳化或付費買廣告讓偽造的官方網站出現在搜尋結果上方，使心急的受害者踏入陷阱。

當老婦人開啟通話後，詐騙份子謊稱帳戶被好幾個人盜用，並偽裝成聯邦貿易委員會的官員施加壓力，讓受害者的挫折轉變為恐懼和迫切需要遵守司法的心理。聯邦調查局表示，一旦受害者安裝遠端存取軟體，詐騙份子便能竊取受害者的敏感資訊、登入銀行帳戶與安裝惡意軟體，受害者甚至還沒意識到自己被詐騙，銀行帳戶就已經被搬空。

詐騙份子為了讓受害者持續付錢，謊稱國稅局正在調查，不遵從保護協定將會被逮捕，讓受害者感到急迫與驚慌，無法喘口氣或尋求他人意見。數個月內，老婦人被誘導多次購買黃金，每次花費20萬元，並聽從指示將黃金交給專門的「快遞員」。這種線下面交的方式讓銀行與受害者更難追查金流。

許多技術支援詐騙會依照以下的劇本進行，首先是透過搜尋結果、彈出廣告或來電等方式製造假問題，並要求安裝軟端存取軟體以利「維修」、「診斷」，再聲稱受害者銀行帳戶遭到盜用或受到調查，需要透過電匯、加密貨幣 、禮物卡或黃金等難以追查和退款的方式付款。

合法的公司絕對不會打給客戶通知裝置有病毒，如果技術人員告訴客戶不要聯絡家人或銀行，很可能是詐騙，合法公司也不會透過Telegram、WhatsApp等加密聊天室溝通，另外尋找技術支援時千萬不要相信搜尋結果出現的隨機電話號碼，而是直接輸入網址前往公司官方網站。

若感覺自己遭受詐騙，立刻中斷電話，聯絡金融機構凍結帳戶、更換所有密碼並掃描裝置上的病毒，即時反應或許能減少損失。仔細驗證支援管道、拒絕陌生人遠端存取、尋求可信賴的親友意見，避免微小的技術問題變成人生的財務災難。