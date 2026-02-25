蛋殼12種妙用 去咖啡漬、煮高湯都靠它

蛋殼妙用多，打蛋後別急著丟掉，可以消除冰箱異味、清除馬克杯裡的咖啡漬等。蛋殼示意圖。（取材自unsplash.com@Viktor Talashuk ）

煮飯或烘焙打完蛋後蛋殼可能隨手就扔了，但其實只要經過簡單的烹煮過程，只要達到華氏131度就能輕易殺死蛋殼上的沙門氏菌，消除相關的病原體風險，蛋殼也能安心使用，可以幫助清潔汙漬，或讓果汁機的刀片更鋒利，成為廚房裡方便實用、用途廣泛的幫手。The Takeout報導列出12個蛋殼意想不到的妙用，絕對值得嘗試。

1. 清潔

蛋殼是很好的清潔劑，先用沸水煮過再烤乾，放到果汁機裡加點小蘇打粉攪打成粉，秘密清潔武器就完成了，撒在又油又髒的鍋子、烤盤或其他用品上，就會發現那些汙垢油垢漸漸消失，烹煮的爐架也適用，但要記住蛋殼有去角質的功效，會損害不沾鍋表面，因此別用在不沾鍋。

蛋殼也可用於清潔水槽，將蛋殼粉和醋混合成糊狀再塗抹於水槽就能去汙，但千萬別將清潔過的蛋殼糊沖入排水口，蛋殼要很長時間才能被分解，因此會在水管中堆積造成堵塞。

2. 在飲食中加入更多鈣質

蛋殼其實是經濟實惠且方便的額外鈣源，其鈣含量高達40%，只要半個蛋殼就能滿足一天所需鈣質。先以沸水煮蛋殼至少15分鐘，再用華氏225度烤20分鐘，接著磨碎，果汁機和食物調理器是不錯的選擇，不過咖啡 或香料研磨機可以磨更細。研究發現在不影響食物或飲品的風味和口感前提下，把蛋殼粉加到自製麵包、披薩或義大利麵是最佳的使用方法。

3. 泡咖啡

如果覺得泡出來的咖啡有點酸、苦和澀味，除了更換口味，還可以試著加點蛋殼，蛋殼是鹼性，和咖啡的酸性正好相反，加在一起口感更平衡。

可以先用醋和水清洗蛋殼再磨碎，把蛋殼粉加到咖啡粉中沖泡，記得用沸水沖咖啡，才能避免沙門氏桿菌感染。

若願意把蛋殼用於沖泡咖啡，不妨試試瑞典蛋咖啡，做法是將整顆連殼的生雞蛋 和咖啡粉及水一起攪打後煮沸，蛋殼可以中和咖啡的酸鹼性，蛋又能吸附咖啡粉，咖啡沖好後成糊狀的混合物能夠輕易取出，據說這個沖泡法可以改善便宜咖啡粉的品質，還能沖泡出大量的咖啡。

4. 作為模型

蛋殼就是最好的蛋形點心模型。先把蛋殼洗乾淨，用針在鈍端底部戳一小孔，將蛋液全倒出，再次清洗蛋殼並消毒及烤乾，用擠花袋將巧克力從小孔擠進蛋殼中，轉動蛋殼，確保內部塗抹均勻。將蛋靜置及敲碎蛋殼，就得到中空的巧克力蛋了，可以用更多巧克力或卡士達填滿內部，最後封住小孔。

果凍蛋的製作方法也類似，將蛋殼清洗消毒及烘乾後注入按包裝盒指示加了水的果凍，裝好後放冰箱靜置，再移除蛋殼就完成了。

5. 讓攪拌機刀片變鋒利

蛋殼可以讓刀片變鋒利，將蛋殼裝進袋子冷藏，收集到一些後放入攪拌機中攪打至蛋殼被粉碎為止，使用後要徹底清洗機器和刀片。但這方法不是每個人都認同，Pig Beach BBQ的行政主廚阿布杜（Matt Abdoo）認為時間久了會讓刀片變鈍甚至壞掉，因此建議嘗試過後再使用這方法。

6. 讓堆肥更營養

就像能平衡咖啡酸鹼度一樣，蛋殼也能平衡土壤酸鹼度，還能提供植物營養和礦物質，不過不要以為把蛋殼拿來當堆肥就不用擔心沙門氏菌的問題，如果把被汙染的蛋殼加到堆肥而沒有經過清洗消毒的程序，植物和作物就會被汙染，若該植物可食用最後被吃下肚，細菌也跟著被吃下肚，所以當堆肥前也要洗淨消毒，若想更快看到效果，可以把蛋殼打成粉後再加到堆肥。

7. 製作高湯

廚房有很多邊角料可以煮出風味絕佳的高湯，例如家禽骨架、蔬菜碎料、用剩的香草等。把它們都放到密封夾鏈袋中再冷藏，等收集到足夠量後又有一個空閒的午後，就可以來熬煮高湯了，當然別忘了蛋殼。蛋殼在熬煮時能釋放營養和鈣質，但使用或冰存高湯前記得仔細過濾，避免湯中有蛋殼碎屑，此外高湯要煮至少10分鐘，確保殺死沙門氏菌。

8. 製作法式清湯（consommé）

法式清湯和高湯（stock）及肉湯（broth）不同，高湯是把邊角料混在一起燉煮幾小時，肉湯是濃縮的高湯並加入更多調味，法式清湯是經過澄清去除雜質的高湯或肉湯，格外清澈鮮美，是法式料裡的經典菜餚，製作非常費工，如果想做，蛋殼不可或缺。

製作法式清湯需要以多種材料包括蛋殼製成的「浮渣」（raft），在烹煮時會浮在上層，吸附各種雜質；浮渣可以用碎肉、蛋白、蛋殼和蔬菜碎料製成，也可以用明膠或洋菜取代，但蛋白、蛋殼和蔬菜碎料被認為不可少。

9. 在窗台種香草

使用蛋時保留底部三分之二的蛋殼，清洗乾淨後在底部用針刺幾個小孔作為排水用，再將蛋殼放到蛋盒中，裝進盆栽土，接著把想種的香草種子埋進土中，噴點水並放在陽光充足處，等種子發芽並長成後，烹飪時就有新鮮香草可以用了。

10. 去除咖啡漬

如果常用馬克杯或保溫杯喝咖啡，久了會發現杯子內部變髒甚至有點噁心，不管怎麼洗或放洗碗機都洗不掉，這時蛋殼就能派上用場。一樣先煮沸和烘烤消毒，接著磨成粉並和小蘇打粉混合就完成自製清潔粉了。加點蛋殼清潔粉到杯中並加水，靜置一晚，隔天你會發現杯子像新的一樣。

同樣地，蛋殼清潔粉還可以清理砧板，加點檸檬汁讓清潔粉變成糊狀，就能消除砧板的汙漬和異味。

11. 清洗瓶子

無論是窄口瓶還是玻璃罐、花瓶，家裡可能有因為開口太窄小而難以用抹布或海綿清潔的高瓶身玻璃瓶，如果沒有專門的清潔刷，就要借助蛋殼了。

前面提到蛋殼有去角質的功效，因此很適合用來清潔自己難以刷洗掉的頑強汙垢。先將蛋殼洗淨消毒後碾碎，加幾匙碎蛋殼到瓶子中，再加點肥皂和水，接著用力搖晃，讓蛋殼摩擦瓶身內部，去除汙垢。

12. 消除冰箱異味

冰箱若有異味要盡快消除，否則會影響食物的味道和口感。將蛋殼消毒並碾碎後放到小碗中再放到冰箱內，蛋殼上的小孔會吸收那些難聞的味道，也可以放到食物儲藏室或櫥櫃中，一樣能消除異味，或將蛋殼碎屑裝入網袋中，放到垃圾桶底部再套上垃圾袋，消除臭味。