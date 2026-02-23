我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約暴風雪 買不到雪鏟 3方法也能除冰

美股收盤／道瓊下挫821點 三大指數跌逾1% AI衝擊與關稅變數夾擊

初九「天公生」 素供品誠心敬拜 小心3大地雷 誤踩恐衰整年

記者賴香珊／南投即時報導
圖為拜拜示意圖。（本報資料照）
圖為拜拜示意圖。（本報資料照）

今天是大年初八，明天（周三）是「初九天公生」玉皇大帝生日，民俗專家廖大乙提醒，別忘了要「拜天公」，從今晚11時（子時）起就能著手祭拜，但禁用葷食，以素供品誠心敬拜，別誤踩地雷而褻瀆天公，才不會開運不成，還恐衰整年。

廖大乙指出，春節連假雖已結束，但依傳統習俗，農曆新年到正月十五元宵節才算告一段落。而正月初九為天公生，在道教信仰中，玉皇大帝居於天庭最高位階，統領諸神，掌管人間禍福吉凶，地位崇高，其聖誕應以隆重儀式祝壽祈安。

由於，玉皇大帝的地位尊貴，相傳其聖誕就以陽數之首「一」及陽數之極「九」為結合而成，象徵至高無上，形成正月初九「天公生」要幫玉皇大帝祝壽的習俗。依慣例，拜天公從初八晚上11時子時起即可燃鞭炮慶祝，並備以素果供品敬拜。

廖大乙說，今年農曆正月初九在2月25日，已是上班日，民眾若擔心工作忙碌，白天沒時間祭拜，其實今晚11時（子時）起就能著手拜天公。若明天來不及或忘記，也不用太擔心，因此在元宵節前皆可補拜，且時間彈性，每天隨時都能拜。

而拜天公雖不拘泥時間，可以選擇到有供奉玉皇大帝的廟宇，也可在自家門前向天朝拜。但他提醒，祭拜前仍須留心別誤踩地雷，尤其拜天公講求心靈清淨，祭拜前宜齋戒沐浴、端正儀容，誠心祈願，不宜嬉笑喧嘩或態度輕慢，以示敬重。

他表示，拜天公在傳統禮儀上，最好能行三跪九叩大禮，叩拜後雙手合十稟報祈求事業順利、學業進步、身體健康等心願。最忌諱披頭散髮、口出穢言，尤其供品也不得為葷食，應用素食供品，違反這3大地雷等同褻瀆天公，恐受罰衰整年。

素食供品上，建議可準備紅圓、發糕、年糕、生仁、紅豆、米荖、花生等年節食品，或選用蘋果、鳳梨、柑橘、柿子等帶有吉祥寓意的水果。祭拜時先誠心向天敬祈國泰民安、風調雨順，之後再祈求個人馬年行運、招財添福，凡事亨通順利。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

世報陪您半世紀

元宵節 春節

上一則

水煮或煎炒 怎麼吃雞蛋最健康？3種常見迷思

下一則

退休後憂存款見底？專家提醒比起「算餘額」更重要的事

延伸閱讀

佛光山新春祈福 結合藝文與蔬食

佛光山新春祈福 結合藝文與蔬食
慈素蔬食館 推出各種淨素素食 吃素對您的生命帶來巨大益處

慈素蔬食館 推出各種淨素素食 吃素對您的生命帶來巨大益處
賴清德被嘔吐物波及 廖大乙：今年國運恐不佳

賴清德被嘔吐物波及 廖大乙：今年國運恐不佳
習俗篇／除夕圍爐禁忌「5大必丟」防破財

習俗篇／除夕圍爐禁忌「5大必丟」防破財

熱門新聞

年後屬虎者可望靠著創業等方式讓收入增加。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@fauxels）

4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 

2026-02-17 20:25
命理老師提醒，馬、龍、鼠為火馬年事業運較差的三個生肖，務必保守為宜，保持冷靜。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@www.kaboompics.com）

火馬年恐難安寧 三大生肖財庫破洞

2026-02-18 21:25
豪華旅行是許多退休族的夢想，沒做好資金規劃反而容易陷入財務危機。郵輪示意圖，非新聞事件圖。(路透)

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

2026-02-21 19:25
有網友指出，想要清除浴缸壁上的皂痕，只要先在浴缸或淋浴間表面灑上小蘇打粉，再噴灑一層過氧化氫，靜置約15至20秒後，用抹布擦拭即可完成清潔；示意圖。(取材自Pexels @Liliana Drew)

她教一招「去除皂垢」只需用這2材料 浴缸清潔溜溜

2026-02-21 20:25
三生肖晚年享福。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

3生肖晚年享清福 屬牛苦盡甘來、他子孫團聚家庭更溫暖

2026-02-20 21:25
十二生肖開春後的流年提醒。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Ivan S）

正月初五迎財神 12生肖運勢及吉凶方位、幸運色一次看

2026-02-19 22:27

超人氣

更多 >
大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」

大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」
要求額外證明、查退貨率 好市多收緊寬鬆退貨政策

要求額外證明、查退貨率 好市多收緊寬鬆退貨政策
好市多罕為人知福利 舊3C可換購物金 最高值2550美元

好市多罕為人知福利 舊3C可換購物金 最高值2550美元
從空姐到老闆 楊國珍與世報一場奇遇 在美國打造豆腐王國

從空姐到老闆 楊國珍與世報一場奇遇 在美國打造豆腐王國
道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延