退休後憂存款見底？專家提醒比起「算餘額」更重要的事

世界新聞網／輯
退休後如何讓退休金和所有收入撐起生活及所有開支變成生活重點，專家說收入計畫是否可行非常重要。理財示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Towfiqu barbhuiya）
退休對大多數人來說，生活主要忙於繳清帳單、管理支出和計算如何讓儲蓄可以過更久的日子，有餘裕的人過得富足舒適，也有人常捉襟見肘，更多人是介於兩者之間，了解他人的儲蓄狀況如何可供自身參考，不過專家說與其關心別人存多少錢，更重要的是自己的收入來源和消費習慣是否能長期永續地支撐退休生活。

FinanceBuzz報導，美國聯準會消費者財務調查的數據顯示，戶主是七十多歲的家庭通常有數十萬元的總淨資產，這包括IRA等各種儲蓄工具，投資管理公司先鋒領航（Vanguard）的數據顯示65歲以上的退休人士平均儲蓄為27萬2588元。

這個平均金額被高淨值家戶給拉高，因此無法反映大多數退休人士的真實情況，中位數比較貼近現實，金額比平均值低很多，顯示很多75歲的退休人士用更少的金額過活；先鋒領航的數據中，65歲以上的退休人士家戶存款中位數為8萬8488元。

平均值包含了非常富裕的家庭，這會顯著拉高數字，但中位數代表中點，一半的家庭超過中位數，另一半少於中位數，對70多歲的退休人士來說，中位數通常不到平均值的一半，這差距顯示有一小部分金字塔頂端的人士坐擁龐大財富，許多退休人士的儲蓄卻少得多，若你的儲蓄和平均值的金額相去甚遠，你不孤單。

到了75歲時，多數退休人士不再累積財富，而是必須動用存款補充社保、退休金和其他收入來源，存款通常因為以下幾項原因而減少，包括強制最低提領要求從延後課稅帳戶提領、醫療費用隨著年紀增長而增加、市場波動會讓提取而非投入資金時，在情緒和財務上的影響更大；即便最初擁有豐厚退休金，也會隨時間推移而逐漸減少。

到了退休年齡，幾乎所有符合資格者都在領取相關退休福利，那些金額通常能支應基本生活開銷。但社安金並非設計來完全取代退休前的收入，這就是為什麼儲蓄很重要的原因，特別是在醫療、長照等費用，儲蓄就像一道緩衝，讓小問題不會變成財務危機。

退休金需要多少並沒有一個所有人都適用的數字，這取決於月支出、收入金額、健康狀況等因素。到了75歲，最重要的議題不是自己的存款和全國平均相比如何，而是自己的收入計畫是否可行，而這可以藉由詢問以下問題推斷。

1. 我的帳單都能持續繳清嗎？

2. 我有應付意外狀況的緩衝資金嗎？

3. 我提領儲蓄的頻率會讓生活過不下去嗎？

4. 我覺得經濟壓力大還是過得很輕鬆呢？

70多歲時在財務上是安全感的退休人士通常專注於低波動投資，靈活支配可自由支出，計畫性而非隨意地提領儲蓄，並隨生活變化定期審視自己的計畫，這些策略不一定有效，但能幫助創造更穩定和可預測的退休生活。

退休金 社安金 醫療費

